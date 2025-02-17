17 лютого 2025 року: святого мученика Теодора Тирона — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна влаштовувати застілля і відмовляти в допомозі нужденним.
Що сталося 17 лютого:
Сьогодні в церковному календарі вшановують пам'ять святого мученика Теодора Тирона. Він жив у четвертому столітті в Аласії (Римська імперія). Колись його звинуватили в підпалі язичницького храму, змусили зректися Христа, на що він відповів відмовою. Його залишили у в'язниці без їжі та води помирати, але юнак залишився живим і здоровим. Тоді його знову змусили зректися віри, піддавши тортурам. І йому знову дивом вдалося вижити. І тільки втретє він прийняв смерть, увійшовши у вогонь, після того, як його засудили на спалення за його віру.
Що не можна робити 17 лютого:
- влаштовувати застілля і гучні святкування;
- відмовляти в допомозі нужденним;
- ходити в гості до сусідів;
- дивитися на зоряне небо вночі.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо сьогодні вранці туман — травень буде холодним;
- погода цього дня відображає погоду влітку;
- ворони купаються в калюжах — до тепла;
- яскравий місяць — до гарного врожаю;
- дощ — до врожаю льону та хліба.
День ангела святкують:
Федір, Пилип, Роман, Феодосій, Мар'яна, Маріанна.
Народилися 17 лютого:
1962 — Джон Бон Джові, американський співак, музикант і актор, засновник рок-групи "Bon Jovi".
1968 — Деніел Крейг, англійський актор, виконавець ролі Джеймса Бонда і Мікаеля Блумквіста.
А також цього дня:
1918 — в УНР ухвалили перший закон про громадянство України;
1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків;
1923 — у США вийшов перший номер журналу "Time";
1983 — вийшов перший у світі компакт-диск і CD-програвач;
1993 — засновано Академію медичних наук України;
2022 — лауреати Нобелівської премії в різних галузях підписалися під відкритим листом на підтримку вільної незалежної української держави і народу перед лицем російської агресії.
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