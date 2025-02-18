18 февраля 2025 года: святителя Льва, папы Римского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться, а также переедать и употреблять алкоголь. Сухая погода в этот день — к урожайному году.

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Что случилось 18 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память святителя Льва, папы Римского. Святитель Лев — епископ Рима (папа римский) с 29 сентября 440 года по 10 ноября 461 года. Первый папа римский, получивший титул "великий"; известен своей встречей с Аттилой и Томосом к Флавиану, ставшим основой Халкидонского собора. Во понтификата Льва I за его должностью закрепилось название "папа римский".

Что нельзя делать 18 февраля:

ссориться;

бездельничать;

ходить в гости;

переедать, употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

сухая погода — к урожайному году;

гроза — к урожаю фруктовых;

ударил мороз — к теплой и ранней весне;

дождь сегодня — к засушливому лету.

День ангела празднуют:

Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Лукий, Павеле.

Родились 18 февраля:

1898 — Энцо Феррари (ум. 1988), итальянский конструктор и автопроизводитель, основатель компании Ferrari;

1933 — Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона;

1954 — Джон Траволта, американский актер, танцор и певец, обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми".

А также в этот день:

1930 — американский астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую известную карликовую планету Солнечной системы — Плутон;

1979 — в пустыне Сахара впервые за многие столетия выпал снег;

2021 – Марсоход Perseverance садится на планету Марс и делает ее первые снимки.

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