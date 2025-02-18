18 лютого 2025 року: святителя Лева, папи Римського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися, а також переїдати і вживати алкоголь. Суха погода цього дня — до врожайного року.
Що сталося 18 лютого:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Лева, папи Римського. Святитель Лев — єпископ Риму (папа римський) з 29 вересня 440 року до 10 листопада 461 року. Перший папа римський, який отримав титул "великий"; відомий своєю зустріччю з Аттілою і Томосом до Флавіана, що став основою Халкідонського собору. За понтифікату Лева I за його посадою закріпилася назва "папа римський".
Що не можна робити 18 лютого:
- сваритися;
- байдикувати;
- ходити в гості;
- переїдати, вживати алкоголь.
Народні прикмети та повір'я:
- суха погода — до врожайного року;
- гроза — до врожаю фруктових;
- вдарив мороз — до теплої та ранньої весни;
- дощ сьогодні — до посушливого літа.
День ангела святкують:
Анна, Василь, Віктор, Володимир, Лев, Лукій, Павеле.
Народилися 18 лютого:
1898 — Енцо Феррарі (пом. 1988), італійський конструктор і автовиробник, засновник компанії Ferrari;
1933 — Йоко Оно, японська та американська художниця, співачка, музикант, вдова Джона Леннона;
1954 — Джон Траволта, американський актор, танцюрист і співак, володар премій "Золотий глобус" і "Еммі".
А також цього дня:
1930 — американський астроном Клайд Томбо відкрив найбільшу відому карликову планету Сонячної системи — Плутон;
1979 — у пустелі Сахара вперше за багато століть випав сніг;
2021 — Марсохід Perseverance сідає на планету Марс і робить її перші знімки.
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