Новый политический триллер с Де Ниро на Netflix: в одной из серий вспоминают Украину

Роберт Де Ниро играет бывшего президента США Джорджа Маллена, которому поручили найти злоумышленников, устроивших масштабную кибератаку. В одном из эпизодов главный герой уминает Украину и Майдан.

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В четверг, 20 февраля, на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера нового политического триллера "Нулевой день" (Zero Day), в центре которого расследование разрушительной глобальной кибератаки, вызвавшей хаос и тысячи человеческих жертв. Об этом пишет 24tv.

Главную роль в шестисерийном мини-сериале исполняет оскароносный 81-летний Роберт Де Ниро. Режиссером проекта выступила Лесли Линка Глаттер, которая отвечала за сериалы "Твин Пикс", "Анатомия страсти", "Скорая помощь", "Менталист", "Доктор Хаус" и многие другие.

Что известно о сериале "Нулевой день"

В политическом триллере с элементами конспирологии "Нулевой день" рассказывается о масштабной кибератаке на Соединенные Штаты, которая привела к трагическим последствиям. Расследовать данное происшествие попросили президента в отставке, роль которого исполняет Роберт Де Ниро.

"Нулевой день": трейлер сериала

Ключевым элементом расследования становится код вируса, в котором скрыто слово "майдан". Перед героем стоит сложная задача – не только разоблачить настоящего преступника, но и распутать сеть лжи и манипуляций, которые могут изменить ход глобальных событий.

Кроме того, особое внимание привлекает фраза, которую произносит герой Де Ниро.

"В 2004 году Россия обвиняла нас в этом, что было слишком откровенно даже для россиян", — заявил экс-президент США Джордж Маллен.

Постер к сериалу "Нулевой день". Для украинского зрителя сериал был дублирован студией Le Doyen. Фото: Толока

Эти слова, как отмечается, являются явной отсылкой на Оранжевую революцию, произошедшую в Киеве в 2004 году.

На сайте IMDB рейтинг сериала составляет 6,5 из 10 на основе 1,6 тысячи отзывов. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes "свежесть" продукта критики оценили в 56%.

Напомним, комедия "Собрание ОСМД" стала самым популярным фильмом на Netflix в Украине. Лента рассказывает о жителях многоэтажки, которые собрались, чтобы обсудить покупку общего генератора на зиму.

Также Фокус писал, что Netflix порадовал подписчиков новым криминальным многосерийным фильмом "Убийства в Оре" производства Швеции. Его уже называют "сериалом года".