Новий політичний трилер із Де Ніро на Netflix: в одній із серій згадують Україну

Роберт Де Ніро грає колишнього президента США Джорджа Маллена, якому доручили знайти зловмисників, які влаштували масштабну кібератаку. В одному з епізодів головний герой згадує Україну і Майдан.

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У четвер, 20 лютого, на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра нового політичного трилера "Нульовий день" (Zero Day), у центрі якого розслідування руйнівної глобальної кібератаки, що спричинила хаос і тисячі людських жертв. Про це пише 24tv.

Головну роль у шестисерійному міні-серіалі виконує оскароносний 81-річний Роберт Де Ніро. Режисером проекту виступила Леслі Лінка Глаттер, яка відповідала за серіали "Твін Пікс", "Анатомія пристрасті", "Швидка допомога", "Менталіст", "Доктор Гаус" і багато інших.

Що відомо про серіал "Нульовий день"

У політичному трилері з елементами конспірології "Нульовий день" розповідається про масштабну кібератаку на Сполучені Штати, яка призвела до трагічних наслідків. Розслідувати цю подію попросили президента у відставці, роль якого виконує Роберт Де Ніро.

"Нульовий день": трейлер серіалу

Ключовим елементом розслідування стає код вірусу, в якому приховано слово "майдан". Перед героєм стоїть складне завдання — не тільки викрити справжнього злочинця, а й розплутати мережу брехні та маніпуляцій, що можуть змінити хід глобальних подій.

Крім того, особливу увагу привертає фраза, яку вимовляє герой Де Ніро.

"У 2004 році Росія звинувачувала нас у цьому, що було занадто відверто навіть для росіян", — заявив експрезидент США Джордж Маллен.

Постер до серіалу "Нульовий день". Для українського глядача серіал був дубльований студією Le Doyen. Фото: Толока

Ці слова, як зазначається, є явним відсиланням до Помаранчевої революції, що відбулася в Києві 2004 року.

На сайті IMDB рейтинг серіалу становить 6,5 з 10 на основі 1,6 тисячі відгуків. На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes "свіжість" продукту критики оцінили в 56%.

Нагадаємо, комедія "Збори ОСББ" стала найпопулярнішим фільмом на Netflix в Україні. Стрічка розповідає про жителів багатоповерхівки, які зібралися, щоб обговорити купівлю спільного генератора на зиму.

Також Фокус писав, що Netflix порадував передплатників новим кримінальним багатосерійним фільмом "Вбивства в Оре" виробництва Швеції. Його вже називають "серіалом року".