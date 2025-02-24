24 февраля 2025 года: обретение главы Иоанна Предтечи - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя начинать новые дела и шить или вязать. Погода в этот день указывает на то, каким будет апрель.
Что случилось 24 февраля:
Сегодня в православной церкви почитают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественник Иисуса, предсказавший пришествие Мессии. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные окунания для очищения от грехов, которые сейчас называют таинством крещения. Именно он омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа. Иоанн был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады, проводником ее воли стала ее дочь Саломея.
Что нельзя делать 24 февраля:
- начинать новые дела;
- работать в поле;
- шить или вязать;
- есть мясные и молочные продукты, яйца.
Народные приметы и поверья:
- сегодняшняя погода указывает на то, каким будет апрель;
- если еще лежит снег, то Пасха будет холодной;
- ветер — к потеплению;
- почки на деревья – к жаркому лету.
День ангела празднуют:
Иван, Илларион.
Родились 24 февраля:
1917 год – Татьяна Яблонская, украинская художница;
1930 год – Григорий Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины;
1955 год — Стив Джобс, американский инженер и изобретатель, основатель и первый генеральный директор корпорации Apple;
1959 год — Владимир Горянский, украинский актер театра, кино и телевидения, телеведущий, народный артист Украины.
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