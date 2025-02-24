24 февраля 2025 года: обретение главы Иоанна Предтечи - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя начинать новые дела и шить или вязать. Погода в этот день указывает на то, каким будет апрель.

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Что случилось 24 февраля:

Сегодня в православной церкви почитают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественник Иисуса, предсказавший пришествие Мессии. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные окунания для очищения от грехов, которые сейчас называют таинством крещения. Именно он омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа. Иоанн был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады, проводником ее воли стала ее дочь Саломея.

Что нельзя делать 24 февраля:

начинать новые дела;

работать в поле;

шить или вязать;

есть мясные и молочные продукты, яйца.

Народные приметы и поверья:

сегодняшняя погода указывает на то, каким будет апрель;

если еще лежит снег, то Пасха будет холодной;

ветер — к потеплению;

почки на деревья – к жаркому лету.

День ангела празднуют:

Иван, Илларион.

Родились 24 февраля:

1917 год – Татьяна Яблонская, украинская художница;

1930 год – Григорий Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины;

1955 год — Стив Джобс, американский инженер и изобретатель, основатель и первый генеральный директор корпорации Apple;

1959 год — Владимир Горянский, украинский актер театра, кино и телевидения, телеведущий, народный артист Украины.

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