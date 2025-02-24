24 лютого 2025 року: обретіння глави Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна починати нові справи і шити або в'язати. Погода цього дня вказує на те, яким буде квітень.

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Що сталося 24 лютого:

Сьогодні у православній церкві вшановують перше і друге обретіння глави Іоанна Предтечі або Іоанна Хрестителя. Згідно з Євангеліями, Іоанн був найближчим попередником Ісуса, який передбачив пришестя Месії. Він жив у пустелі аскетом, проповідував і здійснював священні занурення для очищення від гріхів, які зараз називають таїнством хрещення. Саме він омивав (хрестив) у водах річки Йордан Ісуса Христа. Іоанна обезголовили за бажанням іудейської цариці Іродіади, провідником її волі стала її дочка Саломея.

Що не можна робити 24 лютого:

починати нові справи;

працювати в полі;

шити або в'язати;

їсти м'ясні та молочні продукти, яйця.

Народні прикмети та повір'я:

сьогоднішня погода вказує на те, яким буде квітень;

якщо ще лежить сніг, то Великдень буде холодним;

вітер — до потепління;

бруньки на деревах — до спекотного літа.

День ангела святкують:

Іван, Іларіон.

Народилися 24 лютого:

1917 рік — Тетяна Яблонська, українська художниця;

1930 рік — Григорій Чапкіс, хореограф, заслужений артист України;

1955 рік — Стів Джобс, американський інженер і винахідник, засновник і перший генеральний директор корпорації Apple;

1959 рік — Володимир Горянський, український актор театру, кіно і телебачення, телеведучий, народний артист України.

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