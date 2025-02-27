Преданность, переходящая в фанатизм: в Белом доме возмущены книгой о помощнице Трампа

Натали Харп является одной из самих преданных поклонниц президента США, что иногда приводит к странным ситуациям.

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В начале марта на прилавках появится книга журналиста Алекса Айзенштадта из Axios "Месть: внутренняя история возвращения Трампа к власти". И там несколько глав посвящено Натали Харп, фанатично преданной президенту США. Она была ведущей телеканала, потом стала его помощницей. И теперь, как утверждает автор, ее "невозможно уволить", хотя иногда поведение Натали Харп становится странным. Журналисты Daily Mail ознакомились с главами из книги, которая уже вызвала бурное возмущение в Белом доме.

Натали Харп и Дональд Трамп

Натали Харп оставила свою работу ведущей на консервативном телеканале One America News Network в 2022 году ради работы в команде Трампа по связям с общественностью. Она присутствовала во время разбирательств в суде и агитировала за Дональда Трампа перед его возвращением в Белый дом. Но также она успела повздорить с другими помощниками американского президента. И часто привлекала внимание импульсивным поведением.

Наиболее заметными примерами стали столкновение Харп на своей машине с транспортным средством Секретной службы, отправка Трампу серии "навязчивых" писем и скандалы с коллегами.

Натали Харп и Дональд Трамп на поле для гольфа Фото: The Trump Organization

"Поведение Натали все больше привлекало внимание. Секретная служба получила рукописные письма, которые Натали передала Трампу, в которых она выглядела навязчивой, обожающей и отчаянно нуждающейся в его одобрении", — говорится в книге.

Белый дом в своем заявлении отверг "злонамеренную ложь", содержащуюся в книге.

Однако инсайдеры полагают, что Натали Харп стала настолько важной персоной в окружении Дональда Трампа, что ее практически "невозможно уволить".

Натали Харп и Дональд Трамп

В результате она заработала себе новое прозвище — "Роковое влечение", — по аналогии с героиней Гленн Клоуз из одноименного фильма.

Она сопровождала Дональда Трампа на поле для гольфа с беспроводным принтером, чтобы распечатывать всю полезную информацию без задержек.

А в одном из писем Харп извинилась перед Трампом за свое поведение "в Шотландии". В книге утверждается, что она бегала за его гольф-каром по полю.

В одном из процитированных писем Трампу Натали Харп якобы писала: "Мне жаль, что я потеряла концентрацию. Ты — все, что имеет для меня значение. Я не хочу тебя подвести. Спасибо тебе за то, что ты мой Хранитель и Защитник в этой Жизни".

Однажды она так увлеклась, что врезалась на своем авто в машину Секретной службы у самолета Trump Force One в международном аэропорту Палм-Бич.

А однажды отчитала Сьюзи Уайлз, руководителя аппарата Белого дома, за звонок, которым она отвлекла Натали Харп от игры в гольф с ее кумиром.

Сообщается, что в какой-то момент Харп даже конфликтовала с Эриком Трампом, сыном президента США, когда он попросил ее "не действовать за его спиной". И подралась с камердинером президента Уолтом Наутой.

Натали Харп и Дональд Трамп Фото: The Trump Organization

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в своем заявлении для Daily Mail опроверг утверждения, содержащиеся в книге.

"Это чистая злонамеренная ложь, не имеющая под собой никакой реальной основы. Эту книгу следует выбросить в мусорный контейнер и сжечь", — сказал он. Чунг заявил, что Натали Харп — одна из самых преданных людей в Trump World, которая всегда делала все возможное, чтобы "принести пользу президенту Трампу и всей команде".

Напомним, ранее Фокус писал о конфликте Сьюзи Уайлз и Илона Маска. Сьюзи, которую сам Дональд Трамп называл "ледяной девой", отказалась предоставить миллиардеру кабинет в Белом доме.