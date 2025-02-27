Відданість, що переходить у фанатизм: у Білому домі обурені книгою про помічницю Трампа

Наталі Гарп є однією з найвідданіших прихильниць президента США, що іноді призводить до дивних ситуацій.

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На початку березня на прилавках з'явиться книга журналіста Алекса Айзенштадта з Axios "Помста: внутрішня історія повернення Трампа до влади". І там кілька розділів присвячено Наталі Харп, фанатично відданій президенту США. Вона була ведучою телеканалу, потім стала його помічницею. І тепер, як стверджує авторка, її "неможливо звільнити", хоча іноді поведінка Наталі Гарп стає дивною. Журналісти Daily Mail ознайомилися з розділами з книги, яка вже викликала бурхливе обурення в Білому домі.

Наталі Гарп і Дональд Трамп

Наталі Гарп залишила свою роботу ведучої на консервативному телеканалі One America News Network 2022 року заради роботи в команді Трампа зі зв'язків із громадськістю. Вона була присутня під час розглядів у суді й агітувала за Дональда Трампа перед його поверненням у Білий дім. Але також вона встигла посваритися з іншими помічниками американського президента. І часто привертала увагу імпульсивною поведінкою.

Найпомітнішими прикладами стали зіткнення Харп на своїй машині з транспортним засобом Секретної служби, надсилання Трампу серії "нав'язливих" листів і скандали з колегами.

Наталі Гарп і Дональд Трамп на полі для гольфу Фото: The Trump Organization

"Поведінка Наталі все більше привертала увагу. Секретна служба отримала рукописні листи, які Наталі передала Трампу, у яких вона мала нав'язливий вигляд, обожнювала його і відчайдушно потребувала його схвалення", — ідеться в книзі.

Білий дім у своїй заяві відкинув "зловмисну брехню", що міститься в книзі.

Однак інсайдери вважають, що Наталі Харп стала настільки важливою персоною в оточенні Дональда Трампа, що її практично "неможливо звільнити".

Наталі Гарп і Дональд Трамп

У результаті вона заробила собі нове прізвисько — "Фатальний потяг", — за аналогією з героїнею Гленн Клоуз з однойменного фільму.

Вона супроводжувала Дональда Трампа на поле для гольфу з бездротовим принтером, щоб роздруковувати всю корисну інформацію без затримок.

А в одному з листів Гарп вибачилася перед Трампом за свою поведінку "в Шотландії". У книзі стверджується, що вона бігала за його гольф-каром по полю.

В одному з процитованих листів Трампу Наталі Харп нібито писала: "Мені шкода, що я втратила концентрацію. Ти — все, що має для мене значення. Я не хочу тебе підвести. Дякую тобі за те, що ти мій Хранитель і Захисник у цьому Житті".

Одного разу вона так захопилася, що врізалася на своєму авто в машину Секретної служби біля літака Trump Force One у міжнародному аеропорту Палм-Біч.

А одного разу відчитала Сьюзі Вайлз, керівника апарату Білого дому, за дзвінок, яким вона відволікла Наталі Гарп від гри в гольф з її кумиром.

Повідомляється, що в якийсь момент Харп навіть конфліктувала з Еріком Трампом, сином президента США, коли він попросив її "не діяти за його спиною". І побилася з камердинером президента Волтом Наутою.

Наталі Гарп і Дональд Трамп Фото: The Trump Organization

Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг у своїй заяві для Daily Mail спростував твердження, що містяться в книзі.

"Це чиста зловмисна брехня, яка не має під собою жодної реальної основи. Цю книгу слід викинути в сміттєвий контейнер і спалити", — сказав він. Чунг заявив, що Наталі Харп — одна з найвідданіших людей у Trump World, яка завжди робила все можливе, щоб "принести користь президенту Трампу і всій команді".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про конфлікт Сьюзі Вайлз та Ілона Маска. Сьюзі, яку сам Дональд Трамп називав "крижаною дівою", відмовилася надати мільярдерові кабінет у Білому домі.