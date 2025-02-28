28 февраля 2025 года: Василия Декаполита - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стричься и отказывать в помощи нуждающимся. Если солнце на Василия в кругах, то урожай будет щедрый.

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Что случилось 28 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита. Он был византийским монахом, учеником и соратником Прокопия Декаполита.

В Украине 28 февраля — день работников патрульно-постовой службы и штурманской службы авиации ВСУ.

Что нельзя делать 28 февраля:

раскрывать свои секреты

лгать и хитрить

выбрасывать старые вещи

стричься, посещать стоматолога

отказывать в помощи нуждающимся

Народные приметы и поверья:

В этот день, как правило, бывает оттепель

Коли солнце на Василия в кругах, то урожай будет щедрый

Если длинные сосульки, то долгий лен

Весенняя капель сулит охотнику удачный поход на зайцев

День ангела празднуют:

Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай

Родились 28 февраля:

1979 год — Андрей Несмачный, украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев)

1990 год — Анна Музычук, украинская шахматистка

2003 год — Александр Гаркуша, солдат Вооруженных сил Украины, первый в Украине кавалер ордена "За мужество" III степени в 17-летнем возрасте

А также в этот день:

1922 год — Объявлена независимость Египта от Великобритании

1956 год — в США патентуется сетевой кабель для компьютеров

1971 год — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах

1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем устанавливает своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд

2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз

Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года