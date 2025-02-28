28 февраля 2025 года: Василия Декаполита - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стричься и отказывать в помощи нуждающимся. Если солнце на Василия в кругах, то урожай будет щедрый.
Что случилось 28 февраля:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита. Он был византийским монахом, учеником и соратником Прокопия Декаполита.
В Украине 28 февраля — день работников патрульно-постовой службы и штурманской службы авиации ВСУ.
Что нельзя делать 28 февраля:
- раскрывать свои секреты
- лгать и хитрить
- выбрасывать старые вещи
- стричься, посещать стоматолога
- отказывать в помощи нуждающимся
Народные приметы и поверья:
- В этот день, как правило, бывает оттепель
- Коли солнце на Василия в кругах, то урожай будет щедрый
- Если длинные сосульки, то долгий лен
- Весенняя капель сулит охотнику удачный поход на зайцев
День ангела празднуют:
Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай
Родились 28 февраля:
1979 год — Андрей Несмачный, украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев)
1990 год — Анна Музычук, украинская шахматистка
2003 год — Александр Гаркуша, солдат Вооруженных сил Украины, первый в Украине кавалер ордена "За мужество" III степени в 17-летнем возрасте
А также в этот день:
1922 год — Объявлена независимость Египта от Великобритании
1956 год — в США патентуется сетевой кабель для компьютеров
1971 год — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах
1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем устанавливает своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд
2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз
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