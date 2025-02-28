28 лютого 2025 року: Василя Декаполіта — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна стригтися і відмовляти в допомозі нужденним. Якщо сонце на Василя в колах, то врожай буде щедрий.

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Що сталося 28 лютого:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Василя Декаполіта. Він був візантійським ченцем, учнем і соратником Прокопія Декаполіта.

В Україні 28 лютого — день працівників патрульно-постової служби та штурманської служби авіації ЗСУ.

Що не можна робити 28 лютого:

розкривати свої секрети

брехати і хитрувати

викидати старі речі

стригтися, відвідувати стоматолога

відмовляти в допомозі нужденним

Народні прикмети та повір'я:

У цей день, як правило, буває відлига

Коли сонце на Василя в колах, то врожай буде щедрий

Якщо довгі бурульки, то довгий льон

Весняна крапель обіцяє мисливцеві вдалий похід на зайців

День ангела святкують:

Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола

Народилися 28 лютого:

1979 рік — Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу "Динамо" (Київ)

1990 рік — Анна Музичук, українська шахістка

2003 рік — Олександр Гаркуша, солдат Збройних сил України, перший в Україні кавалер ордена "За мужність" III ступеня в 17-річному віці

А також цього дня:

1922 рік — Оголошено незалежність Єгипту від Великої Британії

1956 рік — у США патентують мережевий кабель для комп'ютерів

1971 рік — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах

1984 рік — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим встановлює своєрідний досі неперевершений рекорд

2022 рік — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу

Також Фокус писав церковний календар на лютий 2025 року