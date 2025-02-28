28 лютого 2025 року: Василя Декаполіта — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна стригтися і відмовляти в допомозі нужденним. Якщо сонце на Василя в колах, то врожай буде щедрий.
Що сталося 28 лютого:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Василя Декаполіта. Він був візантійським ченцем, учнем і соратником Прокопія Декаполіта.
В Україні 28 лютого — день працівників патрульно-постової служби та штурманської служби авіації ЗСУ.
Що не можна робити 28 лютого:
- розкривати свої секрети
- брехати і хитрувати
- викидати старі речі
- стригтися, відвідувати стоматолога
- відмовляти в допомозі нужденним
Народні прикмети та повір'я:
- У цей день, як правило, буває відлига
- Коли сонце на Василя в колах, то врожай буде щедрий
- Якщо довгі бурульки, то довгий льон
- Весняна крапель обіцяє мисливцеві вдалий похід на зайців
День ангела святкують:
Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола
Народилися 28 лютого:
1979 рік — Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу "Динамо" (Київ)
1990 рік — Анна Музичук, українська шахістка
2003 рік — Олександр Гаркуша, солдат Збройних сил України, перший в Україні кавалер ордена "За мужність" III ступеня в 17-річному віці
А також цього дня:
1922 рік — Оголошено незалежність Єгипту від Великої Британії
1956 рік — у США патентують мережевий кабель для комп'ютерів
1971 рік — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах
1984 рік — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим встановлює своєрідний досі неперевершений рекорд
2022 рік — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу
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