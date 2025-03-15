Милла Йовович и Дэйв Батиста сражаются с оборотнями: обзор фильма "В потерянных землях"

Какой получилась новая экранизация произведения автора "Игры престолов" Джорджа Р. Р. Мартина, в котором сыграла Милла Йовович.

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На этой неделе на большие экраны вышла долгожданная адаптация произведения знаменитого автора "Игры престолов" Джорджа Р. Р. Мартина "В потерянных землях". Главную роль в картине Пола У. С. Андерсона исполнила (уже традиционно и ожидаемо) его супруга – Милла Йовович. Партнером по съемкам для знаменитой голливудской украинки стал актер Дэйв Батиста. В целом получилось хорошее попкорновое фэнтези. Фокус уже посмотрел фильм и рассказывает о нем.

О чем фильм "В потерянных землях" 2025 с Миллой Йовович в главной роли

Место действия – некий постапокалиптический мир будущего. Повествование начинается с рассказа бродяги-наемника, охотника за телами – Бойса (Дэйв Батиста). Он говорит о ведьмах, магии и конфликте добра и зла.

Трейлер к фильму "В потерянных землях" 2025

Далее зрителей знакомят с ведьмой Грей Элис (Милла Йовович) — героиней антиутопической истории о будущем, где правят церковь и королевский дом. После побега из королевства к Грей Элис наведывается коварная принцесса Меланж (Амара Окереке), желая получить силу зверя-оборотня. После визита принцессы к Грей Элис приходит ее возлюбленный, умоляя ведьму не помогать Меланж.

Но проблема в том, что героиня Миллы Йовович должна выполнять все обращенные к ней просьбы, что и провоцирует перманентный внутренний конфликт между добром и злом внутри одного фэнтезийного существа.

В целом Грей Элис становится неким символом сопротивления теократической тирании, которая отважилась бросить вызов устоявшимся правилам, рискуя жизнью или, точнее сказать, существованием. Создатели фильма вскользь прошлись по проблемам угнетенных крестьян, расколу престола и церкви, не заостряя внимание на этих аспектах, воспринимаемых сценаристами как фоновые.

Для сложной миссии Грей Элис нанимает Бойса в качестве своего проводника и телохранителя на территории потерянных земель, где ей предстоит найти оборотня для принцессы. Правда, со временем зритель узнает, что у Грей Элис так много магических навыков, что компания в виде Бойса была выбрана, скорее, ради компании, так как помощь героине Миллы Йовович особенно не нужна.

Из красивого и захватывающего в картине можно отметить костюмы и работу художников. Атмосферное фэнтези, не претендующее на шедевр, но способное понравиться поклонникам жанра и не только.

В общем и целом сюжет и манера экранизации совсем не похожи на "Игру престолов", поэтому ожидать этой схожести поклонникам сериала не стоит. Но если смотреть на картину, как на автономное произведение, то перед нами – довольно качественное фэнтези, по традиции немного напоминающее "Обитель зла". Ну а как может быть иначе, когда Пол У. С. Андерсон и Милла Йовович снимают кино?

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Операция "Черный кейс".