Мілла Йовович і Дейв Батіста б'ються з перевертнями: огляд фільму "У загублених землях"

Якою вийшла нова екранізація твору автора "Гри престолів" Джорджа Р. Р. Мартіна. Р. Р. Мартіна, у якій зіграла Мілла Йовович.

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Цього тижня на великі екрани вийшла довгоочікувана адаптація твору знаменитого автора "Гри престолів" Джорджа Р. Р. Мартіна "У втрачених землях". Р. Р. Мартіна "У втрачених землях". Головну роль у картині Пола В. С. Андерсона виконала (вже традиційно й очікувано) його дружина – Мілла Йовович. Партнером по зйомках для знаменитої голлівудської українки став актор Дейв Батіста. Загалом вийшло гарне попкорнове фентезі. Фокус уже подивився фільм і розповідає про нього.

Про що фільм "У загублених землях" 2025 з Міллою Йовович у головній ролі

Місце дії – якийсь постапокаліптичний світ майбутнього. Розповідь починається з розповіді волоцюги-найманця, мисливця за тілами – Бойза (Дейв Батіста). Він говорить про відьом, магію і конфлікт добра і зла.

Трейлер до фільму "У загублених землях" 2025 року

Далі глядачів знайомлять із відьмою Грей Еліс (Мілла Йовович) – героїнею антиутопічної історії про майбутнє, де правлять церква і королівський дім. Після втечі з королівства до Грей Еліс навідується підступна принцеса Меланж (Амара Окереке), бажаючи отримати силу звіра-перевертня. Після візиту принцеси до Грей Еліс приходить її коханий, благаючи відьму не допомагати Меланж.

Але проблема в тому, що героїня Мілли Йовович мусить виконувати всі звернені до неї прохання, що й провокує перманентний внутрішній конфлікт між добром і злом усередині однієї фентезійної істоти.

Загалом Грей Еліс стає таким собі символом опору теократичній тиранії, яка наважилася кинути виклик усталеним правилам, ризикуючи життям або, точніше сказати, існуванням. Творці фільму побіжно пройшлися по проблемах пригноблених селян, розколу престолу і церкви, не загострюючи увагу на цих аспектах, які сценаристи сприймають як фонові.

Для складної місії Грей Еліс наймає Бойса як свого провідника і охоронця на території загублених земель, де їй належить знайти перевертня для принцеси. Щоправда, згодом глядач дізнається, що у Грей Еліс так багато магічних навичок, що компанію у вигляді Бойса обрали, скоріше, заради компанії, оскільки допомога героїні Мілли Йовович особливо не потрібна.

З красивого і захоплюючого в картині можна відзначити костюми і роботу художників. Атмосферне фентезі, що не претендує на шедевр, але здатне сподобатися шанувальникам жанру і не тільки.

Загалом сюжет і манера екранізації зовсім не схожі на "Гру престолів", тому очікувати цієї схожості шанувальникам серіалу не варто. Але якщо дивитися на картину, як на автономний твір, то перед нами – доволі якісне фентезі, що за традицією трохи нагадує "Обитель зла". Ну а як може бути інакше, коли Пол В. С. Андерсон і Мілла Йовович знімають кіно?

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Операція "Чорний кейс".