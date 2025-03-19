19 марта 2025 года: Дарии и Хрисанфа - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя сплетничать и заниматься тяжелым физическим трудом. Низко летают птицы в этот день — ждите осадки.

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Что случилось 19 марта:

Сегодня в православной церкви почитают память христианских святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Хрисанф, который был родом из языческой семьи, но тайно обратился в христианство, из-за чего его заставили жениться на жрице по имени Дария. Но Хрисанф обратил в христианство и ее. Они жили в чистоте и не поддавались плотским утехам. Римские власти подвергли пару пыткам и жесткой смерти.

Что нельзя делать 19 марта:

ругаться и ссориться;

сплетничать;

заниматься тяжелым физическим трудом;

заниматься грязной работой.

Народные приметы и поверья:

у водоемов слышен шум воды — ждите урожайное лето;

если ночь была облачной — в ближайшее время уже не будет похолодания;

низко летают птицы — ждите осадки;

видно звезды на рассвете — готовьтесь к морозам.

День ангела празднуют:

Дарья, Иван, Илария, Иннокентий, Клавдий, Марьян, Матрена, Софья.

Родились 19 марта:

1895 год — Максим Рыльский, украинский поэт, классик украинской поэзии XX века;

1930 год – Лина Костенко, украинская поэтесса;

1955 год — Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант, обладатель "Золотого глобуса" и двух "Эмми".

Также в этот день:

721 год до н. э. — первое описанное солнечное затмение увидели из Вавилона;

1953 год — впервые по телевидению показали церемонию вручения "Оскара".

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