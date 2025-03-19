19 марта 2025 года: Дарии и Хрисанфа - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя сплетничать и заниматься тяжелым физическим трудом. Низко летают птицы в этот день — ждите осадки.
Что случилось 19 марта:
Сегодня в православной церкви почитают память христианских святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Хрисанф, который был родом из языческой семьи, но тайно обратился в христианство, из-за чего его заставили жениться на жрице по имени Дария. Но Хрисанф обратил в христианство и ее. Они жили в чистоте и не поддавались плотским утехам. Римские власти подвергли пару пыткам и жесткой смерти.
Что нельзя делать 19 марта:
- ругаться и ссориться;
- сплетничать;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- заниматься грязной работой.
Народные приметы и поверья:
- у водоемов слышен шум воды — ждите урожайное лето;
- если ночь была облачной — в ближайшее время уже не будет похолодания;
- низко летают птицы — ждите осадки;
- видно звезды на рассвете — готовьтесь к морозам.
День ангела празднуют:
Дарья, Иван, Илария, Иннокентий, Клавдий, Марьян, Матрена, Софья.
Родились 19 марта:
1895 год — Максим Рыльский, украинский поэт, классик украинской поэзии XX века;
1930 год – Лина Костенко, украинская поэтесса;
1955 год — Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант, обладатель "Золотого глобуса" и двух "Эмми".
Также в этот день:
721 год до н. э. — первое описанное солнечное затмение увидели из Вавилона;
1953 год — впервые по телевидению показали церемонию вручения "Оскара".
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