19 березня 2025 року: Дарії та Хрисанфа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна пліткувати і займатися важкою фізичною працею. Низько літають птахи цього дня — чекайте опадів.
Що сталося 19 березня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять християнських святих мучеників Дарії та Хрисанфа. Хрисанф, який був родом із язичницької сім'ї, але таємно навернувся до християнства, через що його змусили одружитися з жрицею на ім'я Дарія. Але Хрисанф навернув у християнство і її. Вони жили в чистоті й не піддавалися плотським втіхам. Римська влада піддала пару тортурам і жорсткій смерті.
Що не можна робити 19 березня:
- лаятися і сваритися;
- пліткувати;
- займатися важкою фізичною працею;
- займатися брудною роботою.
Народні прикмети та повір'я:
- біля водойм чути шум води — чекайте на врожайне літо;
- якщо ніч була хмарною — найближчим часом уже не буде похолодання;
- низько літають птахи — чекайте опадів;
- видно зірки на світанку — готуйтеся до морозів.
День ангела святкують:
Дарина, Іван, Іларія, Інокентій, Клавдій, Мар'ян, Мотрона, Софія.
Народилися 19 березня:
1895 рік — Максим Рильський, український поет, класик української поезії XX століття;
1930 рік — Ліна Костенко, українська поетеса;
1955 рік — Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант, володар "Золотого глобуса" і двох "Еммі".
Також цього дня:
721 рік до н. е. — перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;
1953 рік — уперше по телебаченню показали церемонію вручення "Оскара".
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