19 березня 2025 року: Дарії та Хрисанфа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна пліткувати і займатися важкою фізичною працею. Низько літають птахи цього дня — чекайте опадів.

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Що сталося 19 березня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять християнських святих мучеників Дарії та Хрисанфа. Хрисанф, який був родом із язичницької сім'ї, але таємно навернувся до християнства, через що його змусили одружитися з жрицею на ім'я Дарія. Але Хрисанф навернув у християнство і її. Вони жили в чистоті й не піддавалися плотським втіхам. Римська влада піддала пару тортурам і жорсткій смерті.

Що не можна робити 19 березня:

лаятися і сваритися;

пліткувати;

займатися важкою фізичною працею;

займатися брудною роботою.

Народні прикмети та повір'я:

біля водойм чути шум води — чекайте на врожайне літо;

якщо ніч була хмарною — найближчим часом уже не буде похолодання;

низько літають птахи — чекайте опадів;

видно зірки на світанку — готуйтеся до морозів.

День ангела святкують:

Дарина, Іван, Іларія, Інокентій, Клавдій, Мар'ян, Мотрона, Софія.

Народилися 19 березня:

1895 рік — Максим Рильський, український поет, класик української поезії XX століття;

1930 рік — Ліна Костенко, українська поетеса;

1955 рік — Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант, володар "Золотого глобуса" і двох "Еммі".

Також цього дня:

721 рік до н. е. — перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;

1953 рік — уперше по телебаченню показали церемонію вручення "Оскара".

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