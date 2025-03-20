Стиль жизни
20 марта 2025 года: Иоанна, Сергея, Патрикия и других — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя распространять сплетни, а также не стоит покупать недвижимость и драгоценности.
Related video
Что случилось 20 марта:
Сегодня в православной церкви почитают память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Все они были убиты сарацинцами, которые напали на монастырь святого Харитона в VIII веке, чтобы ограбить его. Тогда от рук преступников погибли 18 монахов.
Что нельзя делать 20 марта:
- распространять сплетни;
- покупать недвижимость и драгоценности;
- незамужним девушкам смотреть в глаза мужчинам;
- работать с острыми предметами.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — осень будет грибной;
- кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, — к похолоданию;
- ночью звезд не видно — ждите тепло;
- холодная ночь, но теплый день — к ясной и хорошей погоде.
День ангела празднуют:
Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.
Родились 20 марта:
- 1639 год — Иван Мазепа, украинский политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины;
- 1963 год — Дэвид Тьюлис, английский актер, исполнитель роли Римуса Люпина в серии фильмов про Гарри Поттера.
- 1984 год — Фернандо Торрес, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008 и 2012).
Также в этот день:
- 1916 год – Альберт Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности;
- 1917 год — украинского историка Михаила Грушевского избирают председателем Центральной Рады;
- 2007 год – выходит компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World;
- 2015 год – полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц произошли в один день.
Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.