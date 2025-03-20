20 марта 2025 года: Иоанна, Сергея, Патрикия и других — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя распространять сплетни, а также не стоит покупать недвижимость и драгоценности.

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Что случилось 20 марта:

Сегодня в православной церкви почитают память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Все они были убиты сарацинцами, которые напали на монастырь святого Харитона в VIII веке, чтобы ограбить его. Тогда от рук преступников погибли 18 монахов.

Что нельзя делать 20 марта:

распространять сплетни;

покупать недвижимость и драгоценности;

незамужним девушкам смотреть в глаза мужчинам;

работать с острыми предметами.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — осень будет грибной;

кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, — к похолоданию;

ночью звезд не видно — ждите тепло;

холодная ночь, но теплый день — к ясной и хорошей погоде.

День ангела празднуют:

Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.

Родились 20 марта:

1639 год — Иван Мазепа, украинский политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины;

1963 год — Дэвид Тьюлис, английский актер, исполнитель роли Римуса Люпина в серии фильмов про Гарри Поттера.

1984 год — Фернандо Торрес, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008 и 2012).

Также в этот день:

1916 год – Альберт Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности;

1917 год — украинского историка Михаила Грушевского избирают председателем Центральной Рады;

2007 год – выходит компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World;

2015 год – полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц произошли в один день.

Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.