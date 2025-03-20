Стиль життя
20 березня 2025 року: Іоанна, Сергія, Патрикія та інших — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна поширювати плітки, а також не варто купувати нерухомість і коштовності.
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Що сталося 20 березня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. Усіх їх було вбито сарацинцями, які напали на монастир святого Харитона у VIII столітті, щоб пограбувати його. Тоді від рук злочинців загинули 18 ченців.
Що не можна робити 20 березня:
- поширювати плітки;
- купувати нерухомість і коштовності;
- незаміжнім дівчатам дивитися в очі чоловікам;
- працювати з гострими предметами.
Народні прикмети та повір'я:
- іде дощ — осінь буде грибною;
- кішка прикриває лапкою ніс, коли спить, — до похолодання;
- вночі зірок не видно — чекайте на тепло;
- холодна ніч, але теплий день — до ясної та гарної погоди.
День ангела святкують:
Павло, Василь, Євген, Омелян, Нестор, Лаврентій, Мотря.
Народилися 20 березня:
- 1639 рік — Іван Мазепа, український політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького, голова Гетьманщини;
- 1963 рік — Девід Тьюліс, англійський актор, виконавець ролі Римуса Люпіна в серії фільмів про Гаррі Поттера.
- 1984 рік — Фернандо Торрес, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010) і Європи (2008 і 2012).
Також цього дня:
- 1916 рік — Альберт Ейнштейн публікує свою загальну теорію відносності;
- 1917 рік — українського історика Михайла Грушевського обирають головою Центральної Ради;
- 2007 рік — виходить комп'ютерна гра STALKER українського розробника GSC Game World;
- 2015 рік — повне сонячне затемнення, рівнодення і супермісяць відбулися в один день.
Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.