21 марта 2025 года: святителя Кирилла - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя поливать комнатные цветы, а также завидовать и лениться.
Что случилось 21 марта:
Сегодня в православной церкви почитают память святителя Кирилла, который был учеником апостола Петра. Кирилл прославился тем, что многих привел к вере, помогал нуждающимся и совершал чудеса. Считается, что его мощи до сих пор обладают чудотворной силой.
Что нельзя делать 21 марта:
- поливать комнатные цветы;
- стирать белье, чтобы не потревожить водяного.
- завидовать;
- лениться.
Народные приметы и поверья:
- слышно гром — ждите урожайный год;
- береза дает много сока – будет много дождей летом;
- синее ясное небо – к теплой, но дождливой погоде.
День ангела празднуют:
Афанасий, Владимир, Иван
А также в этот день:
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1962 — первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/ч, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился
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