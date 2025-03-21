21 марта 2025 года: святителя Кирилла - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя поливать комнатные цветы, а также завидовать и лениться.

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Что случилось 21 марта:

Сегодня в православной церкви почитают память святителя Кирилла, который был учеником апостола Петра. Кирилл прославился тем, что многих привел к вере, помогал нуждающимся и совершал чудеса. Считается, что его мощи до сих пор обладают чудотворной силой.

Что нельзя делать 21 марта:

поливать комнатные цветы;

стирать белье, чтобы не потревожить водяного.

завидовать;

лениться.

Народные приметы и поверья:

слышно гром — ждите урожайный год;

береза дает много сока – будет много дождей летом;

синее ясное небо – к теплой, но дождливой погоде.

День ангела празднуют:

Афанасий, Владимир, Иван

А также в этот день:

630 — Византийский император Ираклий I отбивает у персов крест Иисуса Христа и возвращает его в Иерусалим

1098 — Роберт Молемский основал в Сито орден Цистерцианцев

1556 — В Оксфорде сжигается епископ Томас Кранмер, переведший Библию на английский язык

1666 — В первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек

1846 — бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон

1922 — В Лондоне открыт вокзал Ватерлоо.

1927 — В Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты"

1962 — первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/ч, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился

1999 — после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре

2006 — Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер"

Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.