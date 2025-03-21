21 березня 2025 року: святителя Кирила — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна поливати кімнатні квіти, а також заздрити і лінуватися.
Що сталося 21 березня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святителя Кирила, який був учнем апостола Петра. Кирило прославився тим, що багатьох привів до віри, допомагав нужденним і здійснював чудеса. Вважається, що його мощі досі мають чудотворну силу.
Що не можна робити 21 березня:
- поливати кімнатні квіти;
- прати білизну, щоб не потривожити водяного.
- заздрити;
- лінуватися.
Народні прикмети та повір'я:
- чути грім — чекайте врожайний рік;
- береза дає багато соку — буде багато дощів улітку;
- синє ясне небо — до теплої, але дощової погоди.
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