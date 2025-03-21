21 березня 2025 року: святителя Кирила — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна поливати кімнатні квіти, а також заздрити і лінуватися.

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Що сталося 21 березня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святителя Кирила, який був учнем апостола Петра. Кирило прославився тим, що багатьох привів до віри, допомагав нужденним і здійснював чудеса. Вважається, що його мощі досі мають чудотворну силу.

Що не можна робити 21 березня:

поливати кімнатні квіти;

прати білизну, щоб не потривожити водяного.

заздрити;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

чути грім — чекайте врожайний рік;

береза дає багато соку — буде багато дощів улітку;

синє ясне небо — до теплої, але дощової погоди.

День ангела святкують:

Афанасій, Володимир, Іван

А також цього дня:

630 — Візантійський імператор Іраклій I відбиває у персів хрест Ісуса Христа і повертає його до Єрусалима

1098 — Роберт Молемський заснував у Сіто орден Цистерціанців

1556 — В Оксфорді спалюють єпископа Томаса Кранмера, який переклав Біблію англійською мовою

1666 — У першому переписі населення Канади фіксується, що кількість жителів становить 3000 осіб

1846 — бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон

1922 — У Лондоні відкрито вокзал Ватерлоо.

1927 — У Києві виходить перший номер української "Літературної газети"

1962 — першою живою істотою, яка здійснила катапультування на надзвуковій швидкості, став бурий ведмідь. Ведмедика викинули на висоті понад 10 км і швидкості майже 1400 км/год, а через 7 хвилин і 49 секунд він благополучно приземлився

1999 — після 478-годинної подорожі Бертран Пікар і Брайан Джонс стали першими людьми, які облетіли Землю на повітряній кулі

2006 — Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі "Твіттер"

Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.