23 марта 2025 года: преподобномученика Никона, епископа Сицилийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя начинать новые дела, считалось, что успешными они не будут.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память епископа преподобномученика Никона. В народе преподобного Никона считали покровителем игры в шашки, поэтому главным развлечением в этот день считалось именно поиграть в эту игру. Также сегодня полезно делать в доме генеральную уборку, выбрасывать старые вещи, заваривать и пить мятный чай.

Что нельзя делать 23 марта:

начинать новые дела — успеха не будет;

шить, вязать, вышивать;

бросать не застеленную кровать;

убивать птиц, резать кур и гусей;

употреблять крепкие алкогольные напитки.

Народные приметы и поверья:

беззвездное небо — к похолоданию;

пасмурная погода — к дождливому лету;

ясная погода — к засушливому лету;

холодное утро — к теплой весне.

Родились 23 марта:

1882 — Амалия Эмми Нетер, немецкий математик, "наиболее значительная женщина в истории математики"

Хуан Грис (наст. имя Хосе Викториано Кармело Карлос Гонсалес Перес), испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма

1893 — Седрик Гиббонс, американский арт-директор, художник-постановщик и архитектор, один из главных учредителей Американской киноакадемии

День ангела празднуют:

Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Дмитрий, Леонид, Павел

А также в этот день:

1956 — провозглашена первая исламская республика — Пакистан

1983 — выступая по национальному телевидению, Президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ

2001 — затопление орбитальной станции "Мир" в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи

2019 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан

Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.