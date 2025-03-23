23 марта 2025 года: преподобномученика Никона, епископа Сицилийского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя начинать новые дела, считалось, что успешными они не будут.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память епископа преподобномученика Никона. В народе преподобного Никона считали покровителем игры в шашки, поэтому главным развлечением в этот день считалось именно поиграть в эту игру. Также сегодня полезно делать в доме генеральную уборку, выбрасывать старые вещи, заваривать и пить мятный чай.
Что нельзя делать 23 марта:
- начинать новые дела — успеха не будет;
- шить, вязать, вышивать;
- бросать не застеленную кровать;
- убивать птиц, резать кур и гусей;
- употреблять крепкие алкогольные напитки.
Народные приметы и поверья:
- беззвездное небо — к похолоданию;
- пасмурная погода — к дождливому лету;
- ясная погода — к засушливому лету;
- холодное утро — к теплой весне.
Родились 23 марта:
1882 — Амалия Эмми Нетер, немецкий математик, "наиболее значительная женщина в истории математики"
Хуан Грис (наст. имя Хосе Викториано Кармело Карлос Гонсалес Перес), испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма
1893 — Седрик Гиббонс, американский арт-директор, художник-постановщик и архитектор, один из главных учредителей Американской киноакадемии
День ангела празднуют:
Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Дмитрий, Леонид, Павел
А также в этот день:
1956 — провозглашена первая исламская республика — Пакистан
1983 — выступая по национальному телевидению, Президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ
2001 — затопление орбитальной станции "Мир" в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи
2019 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан
Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.