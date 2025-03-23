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23 березня 2025 року: преподобномученика Никона, єпископа Сицилійського — що сьогодні не можна робити

Преподобномученика Никона, єпископа Сицилійського 23 березня 2025 року
Зображення преподобномученика Никона, єпископа Сицилійського

Сьогодні не можна починати нові справи, вважалося, що успішними вони не будуть.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять єпископа преподобномученика Никона. У народі преподобного Никона вважали покровителем гри в шашки, тому головною розвагою цього дня вважалося саме пограти в цю гру. Також сьогодні корисно робити в домі генеральне прибирання, викидати старі речі, заварювати й пити м'ятний чай.

Що не можна робити 23 березня:

  • починати нові справи — успіху не буде;
  • шити, в'язати, вишивати;
  • кидати незастелене ліжко;
  • убивати птахів, різати курей і гусей;
  • вживати міцні алкогольні напої.

Народні прикмети та повір'я:

  • беззоряне небо — до похолодання;
  • похмура погода — до дощового літа;
  • ясна погода — до посушливого літа;
  • холодний ранок — до теплої весни.

Народилися 23 березня:

1882 — Амалія Еммі Нетер, німецький математик, "найбільш значна жінка в історії математики"

Хуан Гріс (наст. ім'я Хосе Вікторіано Кармело Карлос Гонсалес Перес), іспанський художник і скульптор, один з основоположників кубізму

1893 — Седрік Гіббонс, американський арт-директор, художник-постановник і архітектор, один із головних засновників Американської кіноакадемії

День ангела святкують:

Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Леонід, Леонід, Павло

А також у цей день:

1956 — проголошено першу ісламську республіку — Пакистан

1983 — виступаючи по національному телебаченню, Президент США Рональд Рейган уперше виступив з ініціативою розроблення СВР

2001 — затоплення орбітальної станції "Мир" у південній частині Тихого океану, поблизу островів Фіджі

2019 — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування столиці держави на Нур-Султан

Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.