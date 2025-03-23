23 березня 2025 року: преподобномученика Никона, єпископа Сицилійського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна починати нові справи, вважалося, що успішними вони не будуть.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять єпископа преподобномученика Никона. У народі преподобного Никона вважали покровителем гри в шашки, тому головною розвагою цього дня вважалося саме пограти в цю гру. Також сьогодні корисно робити в домі генеральне прибирання, викидати старі речі, заварювати й пити м'ятний чай.
Що не можна робити 23 березня:
- починати нові справи — успіху не буде;
- шити, в'язати, вишивати;
- кидати незастелене ліжко;
- убивати птахів, різати курей і гусей;
- вживати міцні алкогольні напої.
Народні прикмети та повір'я:
- беззоряне небо — до похолодання;
- похмура погода — до дощового літа;
- ясна погода — до посушливого літа;
- холодний ранок — до теплої весни.
Народилися 23 березня:
1882 — Амалія Еммі Нетер, німецький математик, "найбільш значна жінка в історії математики"
Хуан Гріс (наст. ім'я Хосе Вікторіано Кармело Карлос Гонсалес Перес), іспанський художник і скульптор, один з основоположників кубізму
1893 — Седрік Гіббонс, американський арт-директор, художник-постановник і архітектор, один із головних засновників Американської кіноакадемії
День ангела святкують:
Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Леонід, Леонід, Павло
А також у цей день:
1956 — проголошено першу ісламську республіку — Пакистан
1983 — виступаючи по національному телебаченню, Президент США Рональд Рейган уперше виступив з ініціативою розроблення СВР
2001 — затоплення орбітальної станції "Мир" у південній частині Тихого океану, поблизу островів Фіджі
2019 — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування столиці держави на Нур-Султан
Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.