Стиль жизни
26 марта 2025 года: собор архангела Гавриила - что сегодня нельзя делать
Наталья Гулий
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Сегодня нельзя начинать новые дела, злоупотреблять алкоголем и одалживать деньги.
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Что случилось 26 марта:
Сегодня православная церковь празднует собор архангела Гавриила. Именно Гавриил является вестником самых благих новостей в истории человечества — о рождении Иоанна Предтечи, о Воскресении Христовом, о рождении Девы Марии, о рождении Иисуса Христа. По Новому и Ветхому заветам архангел Гавриил спас мир, наставляя людей на путь истины.
Что нельзя делать 26 марта:
- начинать новые дела;
- посещать важные встречи;
- отправляться в дальние поездки;
- одалживать деньги, инвестировать их или перечислять;
- злоупотреблять алкоголем;
- женщинам запрещено просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.
Народные приметы и поверья:
- заморозки — к холодной весне;
- в березах много сока – ждите дождливое лето;
- сильный дождь — к хорошему урожаю грибов;
- на крышах еще есть снег – будет холодно еще месяц.
День ангела празднуют:
Василий, Гаврила, Кондратий, Вера, Алла, Анна, Мария, Лариса.
Родились 26 марта:
- 1949 — Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист.
- 1973 — Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.
- 1982 — Микель Артета, испанский футболист, тренер.
- 1985 — Кира Найтли, британская актриса.
Также в этот день:
- 1845 год – в США получают патент на медицинский пластырь;
- 1904 год — завершают строительство и сдают в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала;
- 1999 — зафиксировано появление червя "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.
Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.