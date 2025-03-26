26 березня 2025 року: собор архангела Гавриїла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна починати нові справи, зловживати алкоголем і позичати гроші.

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Що сталося 26 березня:

Сьогодні православна церква святкує собор архангела Гавриїла. Саме Гавриїл є вісником найблагіших новин в історії людства — про народження Іоанна Предтечі, про Воскресіння Христове, про народження Діви Марії, про народження Ісуса Христа. За Новим і Старим заповітами архангел Гавриїл врятував світ, наставляючи людей на шлях істини.

Що не можна робити 26 березня:

починати нові справи;

відвідувати важливі зустрічі;

вирушати в далекі поїздки;

позичати гроші, інвестувати їх або перераховувати;

зловживати алкоголем;

жінкам заборонено просити борошно, цукор і сіль, а чоловікам ходити в гості.

Народні прикмети та повір'я:

заморозки — до холодної весни;

у березах багато соку — чекайте на дощове літо;

сильний дощ — до гарного врожаю грибів;

на дахах ще є сніг — буде холодно ще місяць.

День ангела святкують:

Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Анна, Марія, Лариса.

Народилися 26 березня:

1949 — Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист.

1973 — Ларрі Пейдж, розробник і співзасновник пошукової системи Google.

1982 — Мікель Артета, іспанський футболіст, тренер.

1985 — Кіра Найтлі, британська актриса.

Також цього дня:

1845 рік — у США отримують патент на медичний пластир;

1904 рік — завершують будівництво і здають в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу;

1999 рік — зафіксовано появу хробака "Мелісса", що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі.

Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.