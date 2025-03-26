Стиль життя
26 березня 2025 року: собор архангела Гавриїла — що сьогодні не можна робити
Наталія Гулій
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Сьогодні не можна починати нові справи, зловживати алкоголем і позичати гроші.
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Що сталося 26 березня:
Сьогодні православна церква святкує собор архангела Гавриїла. Саме Гавриїл є вісником найблагіших новин в історії людства — про народження Іоанна Предтечі, про Воскресіння Христове, про народження Діви Марії, про народження Ісуса Христа. За Новим і Старим заповітами архангел Гавриїл врятував світ, наставляючи людей на шлях істини.
Що не можна робити 26 березня:
- починати нові справи;
- відвідувати важливі зустрічі;
- вирушати в далекі поїздки;
- позичати гроші, інвестувати їх або перераховувати;
- зловживати алкоголем;
- жінкам заборонено просити борошно, цукор і сіль, а чоловікам ходити в гості.
Народні прикмети та повір'я:
- заморозки — до холодної весни;
- у березах багато соку — чекайте на дощове літо;
- сильний дощ — до гарного врожаю грибів;
- на дахах ще є сніг — буде холодно ще місяць.
День ангела святкують:
Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Анна, Марія, Лариса.
Народилися 26 березня:
- 1949 — Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист.
- 1973 — Ларрі Пейдж, розробник і співзасновник пошукової системи Google.
- 1982 — Мікель Артета, іспанський футболіст, тренер.
- 1985 — Кіра Найтлі, британська актриса.
Також цього дня:
- 1845 рік — у США отримують патент на медичний пластир;
- 1904 рік — завершують будівництво і здають в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу;
- 1999 рік — зафіксовано появу хробака "Мелісса", що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі.
Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.