27 марта 2025 года: Матроны Солунской - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать с острыми продуктами и ходить на охоту. Мороз в этот день означает, что еще неделю будет такая погода.

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Что случилось 27 марта?

Сегодня православная церковь почитает память преподобной Матроны. Она была благочестивой женщиной, отдавшей свою жизнь Богу. В V веке Матрона вышла замуж за Дометиана, но в душе желала посвятить свою жизнь Господу, потому молилась, чтобы он освободил ее от супружеского ига. Так однажды она решила убежать от мужа в монастырь. Там Матрона стала знаменита своими чудесами и пророчествами. Она исцеляла больных, угадывала мнения людей, предсказывала будущее и указывала на грехи.

Что нельзя делать 27 марта:

работать с острыми предметами;

ходить на охоту;

лепить что-то;

одалживать что-то из продуктов.

Народные приметы и поверья:

мороз означает, что еще неделю будет такая погода;

солнечная погода — к похолоданию;

дождь с громом – летом будет жаркая и сухая погода;

облака плывут высоко и быстро – погода будет ясной;

громко кричат куры – в семье будут ссоры.

День ангела празднуют:

Венедикт, Феодосий, Михаил, Ростислав.

Родились 27 марта:

1886 год – Владимир Бурлюк, украинский живописец-авангардист, один из основателей футуризма;

1963 год — Квентин Тарантино, легендарный американский кинорежиссер.

Также в этот день:

1111 год — на завершающей фазе похода русских князей против половцев происходит битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбивают войско противника;

1860 год — житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор;

1914 год — И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами — 106 км/ч;

1943 год — принято постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко;

2014 год — Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями.

Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.