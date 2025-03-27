27 березня 2025 року: Матрони Солунської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати з гострими продуктами і ходити на полювання. Мороз цього дня означає, що ще тиждень буде така погода.

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Що сталося 27 березня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони. Вона була благочестивою жінкою, яка віддала своє життя Богу. У V столітті Матрона вийшла заміж за Дометіана, але в душі бажала присвятити своє життя Господу, тому молилася, щоб він звільнив її від подружнього ярма. Так одного разу вона вирішила втекти від чоловіка в монастир. Там Матрона стала знаменита своїми чудесами та пророцтвами. Вона зцілювала хворих, вгадувала думки людей, передбачала майбутнє і вказувала на гріхи.

Що не можна робити 27 березня:

працювати з гострими предметами;

ходити на полювання;

ліпити щось;

позичати щось із продуктів.

Народні прикмети та повір'я:

мороз означає, що ще тиждень буде така погода;

сонячна погода — до похолодання;

дощ із громом — влітку буде спекотна і суха погода;

хмари пливуть високо і швидко — погода буде ясною;

голосно кричать кури — у родині будуть сварки.

День ангела святкують:

Венедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.

Народилися 27 березня:

1886 рік — Володимир Бурлюк, український живописець-авангардист, один із засновників футуризму;

1963 рік — Квентін Тарантіно, легендарний американський кінорежисер.

Також цього дня:

1111 рік — на завершальній фазі походу руських князів проти половців відбувається битва під Сальницею, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбивають військо противника;

1860 рік — житель Нью-Йорка М. Л. Бірн запатентував штопор;

1914 рік — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год;

1943 рік — ухвалено постанову про створення літературного музею Тараса Шевченка;

2014 рік — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами.

Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.