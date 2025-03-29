29 марта 2025 года: священномученика Марка — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать в саду и веселиться, а также пользоваться острыми предметами.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Марка. Марк в IV веке в Финикийском городе Илиополе, был диаконом и уничтожил немало идолов в городе. Когда императором стал Юлиан Отступник, Марк поплатился за это своей жизнью.

Что нельзя делать 29 марта:

работать в саду;

пользоваться острыми предметами;

мыть зеркала;

свистеть в доме;

ругаться;

устраивать застолья, веселиться;

есть мясо, молочные продукты, яйца.

Народные приметы и поверья:

из березы течет много сока — ждите дождливое лето;

гром — к скорому похолоданию;

сороки низко вьют гнезда — летом будет много гроз;

быстро двигаются облака — к жаркой погоде.

День ангела празднуют:

Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

Родились сегодня:

1728 год — Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского;

1895 год — Эрнст Юнгер, немецкий офицер, писатель, эссеист, военный теоретик, философ.

Также в этот день:

1795 год — первый концерт Людвига ван Бетховена;

1886 год — американский фармацевт Джон Пембертон создал новый напиток на основе листьев коки, известный как Coca-Cola;

2014 год — в Англии и Уэльсе регистрируют первый однополый брак.

Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.