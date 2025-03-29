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Стиль жизни

29 марта 2025 года: священномученика Марка — что сегодня нельзя делать

Священномученика Марка 29 марта 2025
Изображение священномученика Марка

Сегодня нельзя работать в саду и веселиться, а также пользоваться острыми предметами.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Марка. Марк в IV веке в Финикийском городе Илиополе, был диаконом и уничтожил немало идолов в городе. Когда императором стал Юлиан Отступник, Марк поплатился за это своей жизнью.

Что нельзя делать 29 марта:

  • работать в саду;
  • пользоваться острыми предметами;
  • мыть зеркала;
  • свистеть в доме;
  • ругаться;
  • устраивать застолья, веселиться;
  • есть мясо, молочные продукты, яйца.

Народные приметы и поверья:

  • из березы течет много сока — ждите дождливое лето;
  • гром — к скорому похолоданию;
  • сороки низко вьют гнезда — летом будет много гроз;
  • быстро двигаются облака — к жаркой погоде.

День ангела празднуют:

Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

Родились сегодня:

  • 1728 год — Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского;
  • 1895 год — Эрнст Юнгер, немецкий офицер, писатель, эссеист, военный теоретик, философ.

Также в этот день:

  • 1795 год — первый концерт Людвига ван Бетховена;
  • 1886 год — американский фармацевт Джон Пембертон создал новый напиток на основе листьев коки, известный как Coca-Cola;
  • 2014 год — в Англии и Уэльсе регистрируют первый однополый брак.

Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.