Стиль жизни
29 марта 2025 года: священномученика Марка — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать в саду и веселиться, а также пользоваться острыми предметами.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Марка. Марк в IV веке в Финикийском городе Илиополе, был диаконом и уничтожил немало идолов в городе. Когда императором стал Юлиан Отступник, Марк поплатился за это своей жизнью.
Что нельзя делать 29 марта:
- работать в саду;
- пользоваться острыми предметами;
- мыть зеркала;
- свистеть в доме;
- ругаться;
- устраивать застолья, веселиться;
- есть мясо, молочные продукты, яйца.
Народные приметы и поверья:
- из березы течет много сока — ждите дождливое лето;
- гром — к скорому похолоданию;
- сороки низко вьют гнезда — летом будет много гроз;
- быстро двигаются облака — к жаркой погоде.
День ангела празднуют:
Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.
Родились сегодня:
- 1728 год — Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского;
- 1895 год — Эрнст Юнгер, немецкий офицер, писатель, эссеист, военный теоретик, философ.
Также в этот день:
- 1795 год — первый концерт Людвига ван Бетховена;
- 1886 год — американский фармацевт Джон Пембертон создал новый напиток на основе листьев коки, известный как Coca-Cola;
- 2014 год — в Англии и Уэльсе регистрируют первый однополый брак.
Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.