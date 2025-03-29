29 березня 2025 року: священномученика Марка — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати в саду і веселитися, а також користуватися гострими предметами.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Марка. Марк у IV столітті у Фінікійському місті Іліополі, був дияконом і знищив чимало ідолів у місті. Коли імператором став Юліан Відступник, Марк поплатився за це своїм життям.

Що не можна робити 29 березня:

працювати в саду;

користуватися гострими предметами;

мити дзеркала;

свистіти в будинку;

лаятися;

влаштовувати застілля, веселитися;

їсти м'ясо, молочні продукти, яйця.

Народні прикмети та повір'я:

з берези тече багато соку — чекайте на дощове літо;

грім — до швидкого похолодання;

сороки низько в'ють гнізда — влітку буде багато гроз;

швидко рухаються хмари — до спекотної погоди.

День ангела святкують:

Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків.

Народилися сьогодні:

1728 рік — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького;

1895 рік — Ернст Юнгер, німецький офіцер, письменник, есеїст, військовий теоретик, філософ.

Також цього дня:

1795 рік — перший концерт Людвіга ван Бетховена;

1886 рік — американський фармацевт Джон Пембертон створив новий напій на основі листя коки, відомий як Coca-Cola;

2014 рік — в Англії та Уельсі реєструють перший одностатевий шлюб.

Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.