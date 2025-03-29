Стиль життя
29 березня 2025 року: священномученика Марка — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати в саду і веселитися, а також користуватися гострими предметами.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Марка. Марк у IV столітті у Фінікійському місті Іліополі, був дияконом і знищив чимало ідолів у місті. Коли імператором став Юліан Відступник, Марк поплатився за це своїм життям.
Що не можна робити 29 березня:
- працювати в саду;
- користуватися гострими предметами;
- мити дзеркала;
- свистіти в будинку;
- лаятися;
- влаштовувати застілля, веселитися;
- їсти м'ясо, молочні продукти, яйця.
Народні прикмети та повір'я:
- з берези тече багато соку — чекайте на дощове літо;
- грім — до швидкого похолодання;
- сороки низько в'ють гнізда — влітку буде багато гроз;
- швидко рухаються хмари — до спекотної погоди.
День ангела святкують:
Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків.
Народилися сьогодні:
- 1728 рік — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького;
- 1895 рік — Ернст Юнгер, німецький офіцер, письменник, есеїст, військовий теоретик, філософ.
Також цього дня:
- 1795 рік — перший концерт Людвіга ван Бетховена;
- 1886 рік — американський фармацевт Джон Пембертон створив новий напій на основі листя коки, відомий як Coca-Cola;
- 2014 рік — в Англії та Уельсі реєструють перший одностатевий шлюб.
Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.