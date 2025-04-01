Небесный дворец: как выглядит пентхаус в знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа

Двухэтажные апартаменты стоят более 49 миллионов долларов и еще 10 миллионов уйдут на отделку. Но счастливый владелец буквально окажется над облаками.

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Об этом пишет NYpost.

В Дубае у сверхбогатых покупателей появилась редкая возможность приобрести жилье, не похожее ни на одно другое. Просторный двухуровневый пентхаус, занимающий 107-й и 108-й этажи небоскреба Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире — теперь выставлен на продажу примерно за 49 миллионов долларов.

Пока "Небесный дворец" выглядит, как бетонная коробка

Расположенный на высоте почти 700 метров над землей, этот недостроенный объект является самым высокорасположенной квартирой в мире и представляет собой чистый холст для богатого инвестора, готового выложить еще миллионы, чтобы превратить его в уникальный небесный особняк.

Агент по листингу Хан Асад сообщил, что для завершения строительства и придания объекту максимально роскошного вида потребуются дополнительные 10 миллионов долларов.

Бурдж-Халифа, архитектурное чудо высотой 830 метров, завершенное в 2010 году компанией Emaar Properties, возвышается над такими мировыми достопримечательностями, как Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и башня в Центральном парке, причем последняя является самым высоким преимущественно жилым сооружением.

Пока "Небесный дворец" выглядит не слишком привлекательно

На 163 этажах дубайского небоскреба разместились жилые дома, офисы, магазины и отель Armani на 304 номера, а также такие удобства, как японские сады, корты для тенниса и три общественные смотровые площадки.

Однако именно этот пентхаус, прозванный "Небесным дворцом", претендует на звание самого высокого жилого помещения в мире, а этажи выше занимают коммерческие помещения.

Асад Хан из Invest Dubai Real Estate, представляющий продавца, описывает дуплекс площадью 21 000 квадратных футов как бетонный скелет, ожидающий индивидуальной отделки.

"Там нет комнат, туалетов, ванных комнат, кухонь или чего-то подобного, так что там просто бетонные потолки, бетонные полы и кругом только стекло", — объяснил он и рассказал, что счастливый обладатель уникальной квартиры буквально окажется над облаками.

Бурдж-Халифа Фото: Getty Images

Двухуровневый пентхаус предлагает непревзойденный 360-градусный вид на город, собственный крытый бассейн, собственный лифт и 12 парковочных мест.

Хан считает, что пентхаус купят, как символ статуса, а не как основное жилье.

"Я не думаю, что они будут там жить, потому что те люди, которые к нам обращаются, — эти люди путешествуют по всему миру. Я думаю, это скорее символ статуса: "У меня есть это" или "У меня будет это". Это просто добавляется к портфолио", — резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия строит крупнейший небоскреб в мире для футуристического района Нью-Мурабба (New Murabba) в Эр-Рияде.