Небесний палац: який вигляд має пентхаус у знаменитому хмарочосі Бурдж-Халіфа

Двоповерхові апартаменти коштують понад 49 мільйонів доларів і ще 10 мільйонів підуть на оздоблення. Але щасливий власник буквально опиниться над хмарами.

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Про це пише NYpost.

У Дубаї у надбагатих покупців з'явилася рідкісна можливість придбати житло, не схоже на жодне інше. Просторий дворівневий пентхаус, що займає 107-й і 108-й поверхи хмарочоса Бурдж-Халіфа — найвищої будівлі у світі, — тепер виставлено на продаж приблизно за 49 мільйонів доларів.

Поки що "Небесний палац" виглядає, як бетонна коробка

Розташований на висоті майже 700 метрів над землею, цей недобудований об'єкт є найвисокорозташованішою квартирою у світі та є чистим полотном для багатого інвестора, готового викласти ще мільйони, щоб перетворити його на унікальний небесний особняк.

Агент з лістингу Хан Асад повідомив, що для завершення будівництва і надання об'єкту максимально розкішного вигляду потрібні додаткові 10 мільйонів доларів.

Бурдж-Халіфа, архітектурне диво заввишки 830 метрів, завершене 2010 року компанією Emaar Properties, височіє над такими світовими визначними пам'ятками, як Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку і вежа в Центральному парку, причому остання є найвищою переважно житловою спорудою.

Поки що "Небесний палац" має не надто привабливий вигляд

На 163 поверхах дубайського хмарочоса розмістилися житлові будинки, офіси, магазини і готель Armani на 304 номери, а також такі зручності, як японські сади, корти для тенісу і три громадські оглядові майданчики.

Однак саме цей пентхаус, прозваний "Небесним палацом", претендує на звання найвищого житлового приміщення у світі, а поверхи вище займають комерційні приміщення.

Асад Хан з Invest Dubai Real Estate, що представляє продавця, описує дуплекс площею 21 000 квадратних футів як бетонний скелет, який очікує на індивідуальне оздоблення.

"Там немає кімнат, туалетів, ванних кімнат, кухонь або чогось подібного, тож там просто бетонні стелі, бетонні підлоги і кругом тільки скло", — пояснив він і розповів, що щасливий володар унікальної квартири буквально опиниться над хмарами.

Бурдж-Халіфа Фото: Getty Images

Дворівневий пентхаус пропонує неперевершений 360-градусний вид на місто, власний критий басейн, власний ліфт і 12 паркувальних місць.

Хан вважає, що пентхаус куплять, як символ статусу, а не як основне житло.

"Я не думаю, що вони будуть там жити, тому що ті люди, які до нас звертаються, — ці люди подорожують по всьому світу. Я думаю, це скоріше символ статусу: "У мене є це" або "У мене буде це". Це просто додається до портфоліо", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саудівська Аравія будує найбільший хмарочос у світі для футуристичного району Нью-Мурабба (New Murabba) в Ер-Ріяді.