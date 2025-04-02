Крах семьи и судебный запрет: всплыли новые подробности о предполагаемой жертве принца Эндрю

История с ДТП и госпитализацией 41-летней Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю в сексуальном насилии, обрастает подробностями, которые вызывают все больше вопросов.

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Как пишет Daily Mail Australia, всего за несколько дней до аварии она нарушила запретительный судебный приказ о насилии в семье.

Сегодня представитель Вирджинии заявил, что она по ошибке опубликовала фото из больничной палаты.

Джуффре написала, что в ее автомобиль на скорости 110 км в час врезался школьный автобус. В результате полученных травм у нее якобы началась почечная недостаточность, и врачи вынесли неутешительные прогнозы.

Вирджиния Джуффре написала, что попала в ДТП и скоро умрет Фото: Скриншот

Тем временем журналисты выяснили, что Вирджиния была включена в список в магистратском суде Перта за 10 дней до ДТП в связи с предполагаемым нарушением запретительного судебного приказа о насилии в семье. Ее муж Роберт Джуффре, проживающий отдельно, также попал в список в том же суде месяцем ранее за якобы "предоставление ненадлежащего места для хранения огнестрельного оружия".

Пара недавно рассталась после 22 лет брака и больше не живет вместе в своем роскошном особняке стоимостью $1,9 миллиона в прибрежном пригороде Перта Оушен-Риф. Они купили дом с шестью спальнями пять лет назад, внеся задаток за шесть месяцев до того, как женщина подала иск против принца Эндрю за предполагаемое сексуальное насилие над ней, когда она была подростком.

Вирджиния Джуффре с мужем Робертом Фото: @virginiarobertsrising11

Сделку о покупке дома завершили до того, как вопрос был урегулирован вне суда с выплатой от герцога Йоркского компенсации в размере $20 миллионов.

За два дня до автокатастрофы Джуффре опубликовала фотографии своих сыновей и дочери.

"Мои прекрасные дети не имеют ни малейшего представления о том, как сильно я их люблю, и их травят ложью. Я так сильно по ним скучаю. За свои 41 год я прошла через ад и вернулась обратно, но это невероятно ранит меня сильнее, чем что-либо другое. Больно мне, оскорбляйте меня, но не забирайте моих детей. Мое сердце разбито, и с каждым днем ​​моя печаль только усиливается", – гласит подпись матери троих детей.

Джуффре познакомилась со своим будущим мужем в 19 лет, когда она училась на массажиста в Таиланде. Курсы ей оплатил покойный педофил Джеффри Эпштейн, который занимался сексом с Вирджинией вместе со своей сообщницей Гислейн Максвелл.

Ранее Фокус писал, что подруга принца Эндрю заподозрила австралийку во лжи и прямо высказалась в ее сторону оскорбительным постом в соцсети.