Крах семьи и судебный запрет: всплыли новые подробности о предполагаемой жертве принца Эндрю
История с ДТП и госпитализацией 41-летней Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю в сексуальном насилии, обрастает подробностями, которые вызывают все больше вопросов.
Как пишет Daily Mail Australia, всего за несколько дней до аварии она нарушила запретительный судебный приказ о насилии в семье.
Сегодня представитель Вирджинии заявил, что она по ошибке опубликовала фото из больничной палаты.
Джуффре написала, что в ее автомобиль на скорости 110 км в час врезался школьный автобус. В результате полученных травм у нее якобы началась почечная недостаточность, и врачи вынесли неутешительные прогнозы.
Тем временем журналисты выяснили, что Вирджиния была включена в список в магистратском суде Перта за 10 дней до ДТП в связи с предполагаемым нарушением запретительного судебного приказа о насилии в семье. Ее муж Роберт Джуффре, проживающий отдельно, также попал в список в том же суде месяцем ранее за якобы "предоставление ненадлежащего места для хранения огнестрельного оружия".
Пара недавно рассталась после 22 лет брака и больше не живет вместе в своем роскошном особняке стоимостью $1,9 миллиона в прибрежном пригороде Перта Оушен-Риф. Они купили дом с шестью спальнями пять лет назад, внеся задаток за шесть месяцев до того, как женщина подала иск против принца Эндрю за предполагаемое сексуальное насилие над ней, когда она была подростком.
Сделку о покупке дома завершили до того, как вопрос был урегулирован вне суда с выплатой от герцога Йоркского компенсации в размере $20 миллионов.
За два дня до автокатастрофы Джуффре опубликовала фотографии своих сыновей и дочери.
"Мои прекрасные дети не имеют ни малейшего представления о том, как сильно я их люблю, и их травят ложью. Я так сильно по ним скучаю. За свои 41 год я прошла через ад и вернулась обратно, но это невероятно ранит меня сильнее, чем что-либо другое. Больно мне, оскорбляйте меня, но не забирайте моих детей. Мое сердце разбито, и с каждым днем моя печаль только усиливается", – гласит подпись матери троих детей.
Джуффре познакомилась со своим будущим мужем в 19 лет, когда она училась на массажиста в Таиланде. Курсы ей оплатил покойный педофил Джеффри Эпштейн, который занимался сексом с Вирджинией вместе со своей сообщницей Гислейн Максвелл.
Ранее Фокус писал, что подруга принца Эндрю заподозрила австралийку во лжи и прямо высказалась в ее сторону оскорбительным постом в соцсети.