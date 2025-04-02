Крах сім'ї та судова заборона: спливли нові подробиці про ймовірну жертву принца Ендрю

Історія з ДТП і госпіталізацією 41-річної Вірджинії Джуффре, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, обростає подробицями, які викликають дедалі більше запитань.

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Як пише Daily Mail Australia, лише за кілька днів до аварії вона порушила заборонний судовий наказ про насильство в сім'ї.

Сьогодні представник Вірджинії заявив, що вона помилково опублікувала фото з лікарняної палати.

Джуффре написала, що в її автомобіль на швидкості 110 км на годину врізався шкільний автобус. Унаслідок отриманих травм у неї нібито почалася ниркова недостатність, і лікарі винесли невтішні прогнози.

Вірджинія Джуффре написала, що потрапила в ДТП і скоро помре Фото: Скриншот

Тим часом журналісти з'ясували, що Вірджинію занесли до списку в магістратському суді Перта за 10 днів до ДТП у зв'язку з імовірним порушенням заборонного судового наказу про насильство в сім'ї. Її чоловік Роберт Джуффре, який проживає окремо, також потрапив до списку в тому ж суді місяцем раніше за нібито "надання неналежного місця для зберігання вогнепальної зброї".

Пара нещодавно розлучилася після 22 років шлюбу і більше не живе разом у своєму розкішному особняку вартістю $1,9 мільйона в прибережному передмісті Перта Оушен-Ріф. Вони купили будинок із шістьма спальнями п'ять років тому, внесши завдаток за шість місяців до того, як жінка подала позов проти принца Ендрю за ймовірне сексуальне насильство над нею, коли вона була підлітком.

Вірджинія Джуффре з чоловіком Робертом Фото: @virginiarobertsrising11

Угоду про купівлю будинку завершили до того, як питання було врегульовано поза судом із виплатою від герцога Йоркського компенсації в розмірі $20 мільйонів.

За два дні до автокатастрофи Джуффре опублікувала фото своїх синів і дочки.

"Мої прекрасні діти не мають ні найменшого уявлення про те, як сильно я їх люблю, і їх труять брехнею. Я так сильно за ними сумую. За свої 41 рік я пройшла через пекло і повернулася назад, але це неймовірно ранить мене сильніше, ніж будь-що інше. Боляче мені, ображайте мене, але не забирайте моїх дітей. Моє серце розбите, і з кожним днем моя печаль тільки посилюється", — свідчить підпис матері трьох дітей.

Джуффре познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 19 років, коли вона вчилася на масажиста в Таїланді. Курси їй оплатив покійний педофіл Джеффрі Епштейн, який займався сексом із Вірджинією разом зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл.

Раніше Фокус писав, що подруга принца Ендрю запідозрила австралійку у брехні і прямо висловилася в її бік образливим постом у соцмережі.