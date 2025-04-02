Крестник королевы Елизаветы II умер после травмы головы

79-летний лорд Чарльз О'Хаган, полное имя которого было Чарльз Таунли Стрейчи О'Хаган, крестник покойной королевы Елизаветы II, скончался еще 23 марта, но о его смерти британские СМИ сообщили только сейчас, когда стали известны первые результаты расследования.

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Как пишет The Mirror, он умер в окружной больнице Северного Девона в Барнстейпле после перенесенной субдуральной гематомы.

Лорд О'Хаган жил в Девоне и был внуком политика Мориса Таунли-О'Хагана, 3-го барона О'Хагана. Он унаследовал семейный титул в возрасте 16 лет после смерти своего деда. Титул не перешел к его отцу, майору Томасу Стрейчи, поскольку тот умер в 1955 году.

Покойная королева Елизавета II, которая умерла в возрасте 96 лет в 2022 году, стала его крестной матерью до того, как взошла на престол.

Чарльз Таунли Стрейчи О'Хаган

В юности он служил почетным пажом с 1955 по 1961 год, помогая покойной королеве с ее официальными мантиями на государственных мероприятиях и на таких мероприятиях, как парад в честь Дня Подвязки.

Лорд О'Хаган был женат трижды и стал членом Палаты лордов в 1961 году, прежде чем он был исключен вместе с другими наследственными пэрами в 1999 году. Консервативный пэр дважды был членом Европейского парламента (MEP) от Девона, с 1973 по 1975 и с 1979 по 1994 годы.

В последние годі он страдал спутанностью сознания и часто падал. Вовремя одного из падений он ударился головой, что и привело затем к образованию гематомы, оборвавшей его жизнь. Расследование по факту смерти проводит полиция Эксетера.

Ранее Фокус писал, что короля Чарльза III срочно госпитализировали из-за его онкологии.