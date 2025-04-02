Хрещеник королеви Єлизавети II помер після травми голови

79-річний лорд Чарльз О'Гаган, повне ім'я якого було Чарльз Таунлі Стрейчі О'Гаган, хрещеник покійної королеви Єлизавети II, помер ще 23 березня, але про його смерть британські ЗМІ повідомили тільки зараз, коли стали відомі перші результати розслідування.

Related video

Як пише The Mirror, він помер в окружній лікарні Північного Девона в Барнстейплі після перенесеної субдуральної гематоми.

Лорд О'Гаган жив у Девоні і був онуком політика Моріса Таунлі-О'Гагана, 3-го барона О'Гагана. Він успадкував сімейний титул у віці 16 років після смерті свого діда. Титул не перейшов до його батька, майора Томаса Стрейчі, оскільки той помер 1955 року.

Покійна королева Єлизавета II, яка померла у віці 96 років 2022 року, стала його хрещеною матір'ю до того, як зійшла на престол.

Чарльз Таунлі Стрейчі О'Хаган

В юності він служив почесним пажем з 1955 до 1961 року, допомагаючи покійній королеві з її офіційними мантіями на державних заходах і на таких заходах, як парад на честь Дня Підв'язки.

Лорд О'Гаган був одружений тричі і став членом Палати лордів 1961 року, перш ніж його виключили разом з іншими спадковими перами 1999 року. Консервативний пер двічі був членом Європейського парламенту (MEP) від Девона, з 1973 до 1975 і з 1979 до 1994 року.

Останніми роками він страждав на сплутаність свідомості й часто падав. Під час одного з падінь він ударився головою, що й призвело потім до утворення гематоми, яка обірвала його життя. Розслідування за фактом смерті проводить поліція Ексетера.

Раніше Фокус писав, що короля Чарльза III терміново госпіталізували через його онкологію.