"Симпсоны" вернутся: телеканал Fox продлил культовый сериал на четыре сезона

Анимационный сериал "Симпсоны" продлили на четыре сезона, что сделает его самым продолжительным сериалом в истории телевидения.

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О новых сериях ​рассказала компания Fox Entertainment.

У популярного ситкома будет 40 сезонов и более 800 эпизодов. Кроме этого, телекомпания заказала четыре сезона ситкома "Закусочная Боба" и объявила о возвращении сериала "Американский папаша!" в 2025–2026 годах.

Вместе с "Симпсонами" были продлены и другие популярные анимационные сериалы: "Гриффины" (до 27 сезонов) и "Бургеры Боба" (до 19 сезонов).

Над всеми проектами работает американская анимационная студия 20th Television Animation. Новые серии каждого из указанных сериалов будут транслировать еще три-четыре года.

"Новая сделка подчеркнет вечную популярность культовых комедий, а также прочные и плодотворные отношения с нашими друзьями из 20th Television Animation", — сказал президент Fox Television Network Майкл Торн.

Издание Deadline отмечает, что в ноябре прошлого года Fox заключил контракт с Disney Streaming на 1,5 млрд долларов. Это позволило продлить проекты на четыре сезона. Компания намерена выпускать по 15 серий каждого сериала ежегодно до 2029 года.

"Симпсоны", "Закусочная Боба" и "Американский папаша!" вошли в десятку лучших комедий сезона вещания в 2023-2024-х годах среди взрослых в возрасте 18-49 лет. Последнее шоу на протяжении почти десятилетия было самой транслируемой программой Fox, в среднем набирая 9,4 млн зрителей.

Напомним, создатели "Симпсонов" выпустили эпизод с покушением на американского президента во время предвыборной кампании. Из-за поразительной схожести с реальным покушением на Дональда Трампа его сняли с трансляции.

Кроме этого, сценаристы "Симпсонов" могли "предсказать" ураган, обрушившийся на штат Флорида в начале октября прошлого года.