"Сімпсони" повернуться: телеканал Fox продовжив культовий серіал на чотири сезони

Анімаційний серіал "Сімпсони" продовжили на чотири сезони, що зробить його найтривалішим серіалом в історії телебачення.

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Про нові серії розповіла компанія Fox Entertainment.

У популярного ситкому буде 40 сезонів і понад 800 епізодів. Крім цього, телекомпанія замовила чотири сезони ситкому "Закусочна Боба" і оголосила про повернення серіалу "Американський тато!" у 2025-2026 роках.

Разом із "Сімпсонами" були продовжені й інші популярні анімаційні серіали: "Гріффіни" (до 27 сезонів) і "Бургери Боба" (до 19 сезонів).

Над усіма проєктами працює американська анімаційна студія 20th Television Animation. Нові серії кожного із зазначених серіалів транслюватимуть ще три-чотири роки.

"Нова угода підкреслить вічну популярність культових комедій, а також міцні та плідні відносини з нашими друзями з 20th Television Animation", — сказав президент Fox Television Network Майкл Торн.

Видання Deadline зазначає, що в листопаді минулого року Fox уклав контракт із Disney Streaming на 1,5 млрд доларів. Це дало змогу продовжити проєкти на чотири сезони. Компанія має намір випускати по 15 серій кожного серіалу щорічно до 2029 року.

"Сімпсони", "Закусочна Боба" і "Американський тато!" увійшли до десятки найкращих комедій сезону мовлення у 2023-2024-х роках серед дорослих віком 18-49 років. Останнє шоу протягом майже десятиліття було найбільш трансльованою програмою Fox, у середньому набираючи 9,4 млн глядачів.

Нагадаємо, творці "Сімпсонів" випустили епізод із замахом на американського президента під час передвиборчої кампанії. Через разючу схожість із реальним замахом на Дональда Трампа його зняли з трансляції.

Крім цього, сценаристи "Сімпсонів" могли "передбачити" ураган, що обрушився на штат Флорида на початку жовтня минулого року.