Замах на Трампа і Третя світова: які події 2024 року передбачили "Сімпсони" (відео)

У мультсеріалі "Сімпсони" передбачили участь Дональда Трампа у виборах 2024 року і попереджають, що у 2028 році кандидаткою може стати його дружина — Іванка Трамп.

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Творці мультсеріалу "Сімпсони" випустили епізод, який показує замах на американського політика, здійснений стрільцем під час передвиборчої кампанії. Схожість на реальний замах на Дональда Трампа була настільки великою, що епізод зняли з показу на стримінговій платформі. В мультфільмі також прогнозують, що президентом США от-от стане жінка, людство полетить на Марс або потерпатиме від подій Третьої світової війни чи кінця світу. Про передбачення та прогнози "Сімпсонів" розповіли на порталі Daily Star.

Сімпсони і замах на Трампа - епізод з Лізою Сімпсон

Сімпсони і замах на Трампа

У епізоді "Lisa the Iconoclast" ідеться про мультиплікаційну героїню Лізу Сімпсон, яка дізналась таємницю заснування міста Спрингфілд і намагається розповісти про це городянам. Таємниця полягає в тому, що місто заснував пірат, який намагався вбити Джорджа Вашингтона, а мер не хоче, щоб про це дізнались. Щоб примусити Лізу замовкнути, мер наймає вбивцю: у одному з кадрів снайпер сидить на даху і цілиться в когось, хто стоїть на сцені, прикрашеній національною символікою США. На порталі пояснили, що цей момент разюче схожий на замах на Дональда Трампа влітку 2024 року в Пенсильванії, коли стрілець сидів на даху школи і поранив політика у вухо. Через цю схожість епізод у липні не показали на каналі Channel 4, ідеться у статті.

Сімпсони і замах - епізод про стрільця та Лізу Сімпсон Фото: Скриншот Сімпсони і замах на Трампа - помітили схожість між мультиком і реальністю Фото: Скрін відео

Сімпсони та Третя світова війна

У спеціальному епізоді "Сімпсонів", який вийшов у 1987 році, ідеться про Третю світову війну. Головний герой мультфільму Гомер Сімпсон намагається пожартувати з сім'ї і закликає їх сховатись у сховищі через падіння бомб. При цьому лунає фраза про те, як США "врятували дупу англійському хлопчику" і про те, що це ж станеться під час Третьої світової. Журналісти провели аналогію між словами Гомера, у яких ідеться про приєднання США до Антигітлерівської коаліції, і про вторгнення РФ в Україну та участь інших країн на одному чи другому боці.

Сімпсони та Третя світова війна

Роботи замість людей

У 17 епізоді 23 сезону ідеться про скарги Гомера на те, що на робочому місці його замінили роботи. Начальник Гомера, містер Бернс, власник атомної станції, повідомляє, що відтепер на нього працюватимуть ідеальні робітники — роботи, які стануть "господарями людської раси". Також лунає, що люди навчать ці технічні вироби, а потім вироби їх витіснять. Така ситуація може стати цілком реальною найближчим часом, ідеться у статті. Як аргумент згадали виступ мільярдера та власника SpaceX Ілона Маска, який говорив про технології штучного інтелекту і про їхню небезпеку для людства.

"За доброго сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи", — сказав Маск.

Сімпсони і роботизація - епізод про атомну станцію і роботу Гомера

Жінка на посаді президента США

Ще одне передбачення "Сімпсонів" стосується президентських виборів у США. У одному з епізодів під назвою "Назад у майбутнє" показують Лізу Сімпсон, яка стала першою жінкою-президенткою Америки. Журналісти пояснили, що прогноз збувся б, якби переможницею на виборах 2024 року стала віцепрезидентка Камала Гарріс. З іншого боку, творці серіалу передбачили обрання Трампа саме у 2024 році: видно, як Гомер пролітає біля значка з написом "Трамп 2024". Водночас у одному з кадрів, знятому у 2017, є прогноз щодо виборів 2028 року, на яких може перемогти дружина Трампа Іванка — про це говорить значок на груднях персонажа.

Сімпсони і вибори в США - епізод про Лізу на посаді президента Фото: Daily Star Сімпсони і вибори в США - епізод про значок з Іванкою Трамп у 2028 році Фото: Скриншот

Кінець світу та колонізація Марса

Також у "Сімпсонах" є епізод 6 серії 27, у якому ідеться про колонізацію Марса. В епізоді Ліза Сімпсон дізнається про набір волонтерів для космічного польоту. Це передбачення стане реальністю через десяток років, оскільки програма NASA Artemis обіцяє перший політ на четверту планету вже за кілька років у 2035. Інше передбачення творців серіалу стосується кінця світу через поглинання Землі чорною дірою ("Будинок жахів на дереві 23"): у статті наголосили, що не хотілося б, щоб це передбачення збулось.

Сімпсони і кінець світу - епізод про чорну діру Фото: Daily Star Сімпсони і колонізацію Марса - епізод про Лізу та космічний політ Фото: Daily Star

Зазначимо, 18 жовтня Фокус писав про ще одне передбачення "Сімпсонів". У 1996 році вийшов епізод "Ураган Недді", події якого схожі на ураган у Флориді, від якого узбережжя потерпало восени 2024 року.

Нагадуємо, 1 жовтня 2024 року вийшов останній епізод мультсеріалу "Сімпсони": остання серія 36 сезону називалась "День народження Барта".