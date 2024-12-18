Покушение на Трампа и Третья мировая: какие события 2024 года предсказали "Симпсоны" (видео)

В мультсериале "Симпсоны" предсказали участие Дональда Трампа в выборах 2024 года и предупреждают, что в 2028 году кандидатом может стать его жена — Иванка Трамп.

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Создатели мультсериала "Симпсоны" выпустили эпизод, который показывает покушение на американского политика, совершенное стрелком во время предвыборной кампании. Схожесть на реальное покушение на Дональда Трампа была настолько большой, что эпизод сняли с показа на стриминговой платформе. В мультфильме также прогнозируют, что президентом США вот-вот станет женщина, человечество полетит на Марс или будет страдать от событий Третьей мировой войны или конца света. О предсказаниях и прогнозах "Симпсонов" рассказали на портале Daily Star.

Симпсоны и покушение на Трампа — эпизод с Лизой Симпсон

Симпсоны и покушение на Трампа

В эпизоде "Lisa the Iconoclast" речь идет о мультипликационной героине Лизе Симпсон, которая узнала тайну основания города Спрингфилд и пытается рассказать об этом горожанам. Тайна заключается в том, что город основал пират, который пытался убить Джорджа Вашингтона, а мэр не хочет, чтобы об этом узнали. Чтобы заставить Лизу замолчать, мэр нанимает убийцу: в одном из кадров снайпер сидит на крыше и целится в кого-то, кто стоит на сцене, украшенной национальной символикой США. На портале пояснили, что этот момент поразительно похож на покушение на Дональда Трампа летом 2024 года в Пенсильвании, когда стрелок сидел на крыше школы и ранил политика в ухо. Из-за этого сходства эпизод в июле не показали на канале Channel 4, говорится в статье.

Симпсоны и покушение — эпизод о стрелке и Лизе Симпсон Фото: Скриншот Симпсоны и покушение на Трампа — заметили сходство между мультиком и реальностью Фото: Скрин видео

Симпсоны и Третья мировая война

В специальном эпизоде "Симпсонов", который вышел в 1987 году, речь идет о Третьей мировой войне. Главный герой мультфильма Гомер Симпсон пытается подшутить над семьей и призывает их укрыться в убежище из-за падения бомб. При этом звучит фраза о том, как США "спасли задницу английскому мальчику" и о том, что это же произойдет во время Третьей мировой. Журналисты провели аналогию между словами Гомера, в которых говорится о присоединении США к Антигитлеровской коалиции, и о вторжении РФ в Украину и участии других стран на одной или другой стороне.

Симпсоны и Третья мировая война

Роботы вместо людей

В 17 эпизоде 23 сезона речь идет о жалобах Гомера на то, что на рабочем месте его заменили роботы. Начальник Гомера, мистер Бернс, владелец атомной станции, сообщает, что отныне на него будут работать идеальные рабочие — роботы, которые станут "хозяевами человеческой расы". Также звучит, что люди обучат эти технические изделия, а затем изделия их вытеснят. Такая ситуация может стать вполне реальной в ближайшее время, говорится в статье. В качестве аргумента вспомнили выступление миллиардера и владельца SpaceX Илона Маска, который говорил о технологиях искусственного интеллекта и об их опасности для человечества.

"При хорошем сценарии, вероятно, никто из нас не будет иметь работы", — сказал Маск.

Симпсоны и роботизация — эпизод про атомную станцию и работу Гомера

Женщина на посту президента США

Еще одно предсказание "Симпсонов" касается президентских выборов в США. В одном из эпизодов под названием "Назад в будущее" показывают Лизу Симпсон, которая стала первой женщиной-президентом Америки. Журналисты объяснили, что прогноз сбылся бы, если бы победительницей на выборах 2024 года стала вице-президент Камала Харрис. С другой стороны, создатели сериала предсказали избрание Трампа именно в 2024 году: видно, как Гомер пролетает возле значка с надписью "Трамп 2024". В то же время в одном из кадров, снятом в 2017, есть прогноз относительно выборов 2028 года, на которых может победить жена Трампа Иванка — об этом говорит значок на декабре персонажа.

Симпсоны и выборы в США — эпизод о Лизе на посту президента Фото: Daily Star Симпсоны и выборы в США — эпизод о значке с Иванкой Трамп в 2028 году Фото: Скриншот

Конец света и колонизация Марса

Также в "Симпсонах" есть эпизод 6 серии 27, в котором говорится о колонизации Марса. В эпизоде Лиза Симпсон узнает о наборе волонтеров для космического полета. Это предсказание станет реальностью через десяток лет, поскольку программа NASA Artemis обещает первый полет на четвертую планету уже через несколько лет в 2035 году. Другое предсказание создателей сериала касается конца света из-за поглощения Земли черной дырой ("Дом ужасов на дереве 23"): в статье отметили, что не хотелось бы, чтобы это предсказание сбылось.

Симпсоны и конец света — эпизод о черной дыре Фото: Daily Star Симпсоны и колонизация Марса — эпизод о Лизе и космическом полете Фото: Daily Star

Отметим, 18 октября Фокус писал о еще одном предсказании "Симпсонов". В 1996 году вышел эпизод "Ураган Недди", события которого похожи на ураган во Флориде, от которого побережье страдало осенью 2024 года.

Напоминаем, 1 октября 2024 года вышел последний эпизод мультсериала "Симпсоны": последняя серия 36 сезона называлась "День рождения Барта".