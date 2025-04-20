Ностальгия в глаз попала: мультфильм 2013 года 10 недель не покидает топ Netflix

Полнометражный компьютерный мультипликационный фильм от DreamWorks Animation "Семейка Крудс" 2013 года уже 10 недель держится в топ-10 крупнейшего стримингового сервиса Netflix.

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Рейтинг самых просматриваемых фильмов недели публикует Tudum.

По состоянию на 20 апреля у картины режиссеров Криса Сандерса и Кирка де Микко – 4,1 млн просмотров и 6,7 млн часов просмотра. Эти цифры существенно уступают лидеру рейтинга, драме "Список заветных желаний" с просмотрами 13,1 млн и 27,2 млн просмотров, однако длительность пребывания в топе говорит о неиссякающей популярности веселой анимационной ленты.

Фото: Скриншот

"Семейка Крудс" – рассказ о событиях, которые разворачиваются в доисторические времена, когда на Земле доминировали крупные хищники, а первобытные племена людей жили в сырых и темных пещерах. Главные герои картины – семейство Крудсов, состоящее из отца по имени Груг, матери, бабушки и трех детей. Они живут в безопасной пещере и не подозревают, что их мирная жизнь кардинально изменится, когда в джунглях произойдет сильное землетрясение, в результате которого они потеряют единственный дом.

В надежде найти новое укрытие, они решат спуститься с высоких скал в дебри диких джунглей, где вскоре встретят молодого кочевника Малого, который выведет их за пределы их маленького пещерного "мирка". Во время долгого путешествия им приходится пережить переоценку ценностей, стать более "современными". С тех пор Крудс начинают новую жизнь на тропическом склоне горы, ведущем к побережью, где они могут каждый день следовать за солнцем и наслаждаться изобретениями, которые придумали Малой и Груг.

Над озвучкой фильма потрудился звездный состав: Николас Кейдж (Груг), Райан Рейнольдс (Малой), Эмма Стоун, Томас Рэнди, Кэтрин Кинер, Кларк Дьюк, Клорич Личмен и Крис Сандерс.

Фильм был положительно встречен критиками и даже получил несколько номинаций на престижные премии, в том числе на "Оскар" 2014 за лучший мультипликационный фильм.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм собрал 71% свежести.

"Некоторые действия и юмор могут показаться немного грубыми, но эта пещерная комедия гарантированно вызовет массу смеха у молодых и старых", – пишет Джеймс Крут для The Post NZ.

"Первый акт может показаться немного затянутым, но как только эта анимационная комедия набирает обороты, она превращается в доброе и веселое семейное кино с позитивным посылом и счастливым концом, а также с достаточным количеством сногсшибательных опасностей, чтобы заинтересовать даже самых пресытившихся подростков, увлекающихся видеоиграми", – добавляет обозреватель Джеймс Плат.

В свою очередь Скотт Читвуд в обзоре для ComingSoon.net отмечает, что "Семейка Крудс" — это приятный сюрприз, который отличается креативным дизайном, забавным сюжетом и превосходной озвучкой Эммы Стоун, Райана Рейнольдса и Николаса Кейджа.

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