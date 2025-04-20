Ностальгія в око потрапила: мультфільм 2013 року 10 тижнів не покидає топ Netflix

Повнометражний комп'ютерний мультиплікаційний фільм від DreamWorks Animation "Сімейка Крудс" 2013 року вже 10 тижнів тримається в топ-10 найбільшого стримінгового сервісу Netflix.

Related video

Рейтинг найпопулярніших фільмів тижня публікує Tudum.

Станом на 20 квітня у картини режисерів Кріса Сандерса і Кірка де Мікко — 4,1 млн переглядів і 6,7 млн годин перегляду. Ці цифри суттєво поступаються лідеру рейтингу, драмі "Список найзаповітніших бажань" з переглядами 13,1 млн і 27,2 млн переглядів, однак тривалість перебування в топі свідчить про невичерпну популярність веселої анімаційної стрічки.

Фото: Скриншот

"Сімейка Крудс" — розповідь про події, які розгортаються в доісторичні часи, коли на Землі домінували великі хижаки, а первісні племена людей жили в вологих і темних печерах. Головні герої картини — сімейство Крудсів, що складається з батька на ім'я Груг, матері, бабусі та трьох дітей. Вони живуть у безпечній печері й не підозрюють, що їхнє мирне життя кардинально зміниться, коли в джунглях станеться сильний землетрус, унаслідок якого вони втратять єдиний дім.

Сподіваючись знайти нове укриття, вони вирішать спуститися з високих скель у нетрі диких джунглів, де невдовзі зустрінуть молодого кочівника Малого, який виведе їх за межі їхнього маленького печерного "маленького світу". Під час довгої подорожі їм доводиться пережити переоцінку цінностей, стати більш "сучасними". Відтоді Крудс починають нове життя на тропічному схилі гори, що веде до узбережжя, де вони можуть щодня слідувати за сонцем і насолоджуватися винаходами, які вигадали Малої та Груг.

Над озвученням фільму потрудився зоряний склад: Ніколас Кейдж (Груг), Раян Рейнольдс (Малий), Емма Стоун, Томас Ренді, Кетрін Кінер, Кларк Дьюк, Клоріч Лічмен і Кріс Сандерс.

Фільм був позитивно зустрінутий критиками і навіть отримав кілька номінацій на престижні премії, зокрема на "Оскар" 2014 року за найкращий мультиплікаційний фільм.

На сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes фільм набрав 71% свіжості.

"Деякі дії та гумор можуть здатися трохи грубими, але ця печерна комедія гарантовано викличе масу сміху у молодих і старих", — пише Джеймс Крут для The Post NZ.

"Перший акт може здатися дещо затягнутим, але щойно ця анімаційна комедія набирає обертів, вона перетворюється на добре й веселе сімейне кіно з позитивним посилом і щасливим кінцем, а також із достатньою кількістю карколомних небезпек, щоб зацікавити навіть найпересиченіших підлітків, які захоплюються відеоіграми", — додає оглядач Джеймс Плат.

Натомість Скотт Чітвуд в огляді для ComingSoon.net зазначає, що "Сімейка Крудс" — це приємний сюрприз, що вирізняється креативним дизайном, кумедним сюжетом і чудовим озвучуванням Емми Стоун, Раяна Рейнольдса і Ніколаса Кейджа.

Раніше Фокус писав, чому варто подивитися фільм "Криптоафера" від Netflix.