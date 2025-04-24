Новый сериал от Netflix покорил фанатов: что запланировать к просмотру на выходные

Стриминговый сервис Netflix представил новый сериал в стиле вестерн "Рансом-Каньон", который через несколько дней после премьеры буквально захватил фанатов.

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Об этом они активно пишут в комментариях на страницах платформы в соцсетях.

10-серийный фильм Аманды Марсалис, снятый по мотивам серии романов Джоди Томаса, погружает зрителей в жизнь маленького техасского городка в холмистом регионе и показывает борьбу трех динанстий за землю. Последняя является не просто отметкой на карте, а настоящим символом власти, наследства и обреченности.

Стейтен Киркланд, потерявший жену и сына, управляет ранчо. Он ищет мести, а заодно и вершит судьбы своих родных, а в его руках – будущее каньона. Несмотря на всю власть, он имеет и тайны, которые могут разрушить его жизнь.

С ним рядом – Куинн О'Грейди, давний друг семьи и хозяйка местного танцевального зала, которая сбежала городок от своего прошлого. Она даже не подозревает, что ее тайны переплетены с историями других.

Трейлер сериала "Рансом-Каньон"

Еще один герой – Лукас. Молодой человек мечтает вырваться на свободу, оставив позади ферму отца, хозяйство и вечные дрязги с соседями за землю.

В какой-то момент в кадре появляется Янси Грей, ковбой с темным прошлым, который появляется в каньоне, ища там убежище. С его появлением рутинная жизнь других героев оживает. Снова вспыхивают давние распри, случаются предательства, создаются неожиданные союзы.

Сценаристом вестерна стала Эйприл Блэр. Она описала, как шоу "наклоняется к стилю более ушедшей эпохи вестерна".

"Я хотела сделать что-то, что ощущалось бы большим и эскапистским и имело бы романтику, но также имело бы драму и тайну в одном флаконе", – призналась сценаристка и продюсер.

В сериале снялись Джош Дюамель, Минка Келли, Эойн Маккен, Лиззи Грин, Гарретт Веринг, Марианли Техада, Джек Шумахер, Эндрю Лайнер, Джеймс Бролин.

"Сегодня посмотрел все 10 серий. Не мог остановиться. Отличное шоу!", "Пожалуйста, скажите, есть ли 2-й сезон?", "Посмотрел все за один день. Понравилось!", "Абсолютно обожаю это шоу!! Уже посмотрел все 10 серий!! Определенно нужен второй сезон", – пишут в комментариях. Зрители очень надеются на продолжение полюбившегося сериала.

Ранее Фокус писал, что появился тизер второго сезона "Уэнздей", а также рассказывал, какой мультфильм 2013 года 10 недель не покидает топ Netflix.