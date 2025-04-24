Новий серіал від Netflix підкорив фанатів: що запланувати до перегляду на вихідні

Стримінговий сервіс Netflix представив новий серіал у стилі вестерн "Рансом-Каньйон", який через кілька днів після прем'єри буквально захопив фанатів.

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Про це вони активно пишуть у коментарях на сторінках платформи в соцмережах.

10-серійний фільм Аманди Марсаліс, знятий за мотивами серії романів Джоді Томаса, занурює глядачів у життя маленького техаського містечка в горбистому регіоні та показує боротьбу трьох динанстій за землю. Остання є не просто позначкою на карті, а справжнім символом влади, спадщини та приреченості.

Стейтен Кіркланд, який втратив дружину та сина, керує ранчо. Він шукає помсти, а заразом і вершить долі своїх рідних, а в його руках — майбутнє каньйону. Попри всю владу, він має і таємниці, які можуть зруйнувати його життя.

З ним поруч — Квінн О'Грейді, давня подруга сім'ї та господиня місцевої танцювальної зали, яка втекла містечко від свого минулого. Вона навіть не підозрює, що її таємниці переплетені з історіями інших.

Трейлер серіалу "Рансом-Каньйон"

Ще один герой — Лукас. Молодий чоловік мріє вирватися на волю, залишивши позаду ферму батька, господарство і вічні чвари із сусідами за землю.

У якийсь момент у кадрі з'являється Янсі Грей, ковбой із темним минулим, який з'являється в каньйоні, шукаючи там притулок. З його появою рутинне життя інших героїв оживає. Знову спалахують давні чвари, трапляються зради, створюються несподівані союзи.

Сценаристкою вестерну стала Ейпріл Блер. Вона описала, як шоу "нахиляється до стилю більш минулої епохи вестерну".

"Я хотіла зробити щось, що відчувалося б більшим і ескапістським і мало б романтику, але також мало б драму і таємницю в одному флаконі", — зізналася сценаристка і продюсерка.

У серіалі знялися Джош Дюамель, Мінка Келлі, Еойн Маккен, Ліззі Грін, Гарретт Верінг, Маріанлі Техада, Джек Шумахер, Ендрю Лайнер, Джеймс Бролін.

"Сьогодні подивився всі 10 серій. Не міг зупинитися. Відмінне шоу!", "Будь ласка, скажіть, чи є 2-й сезон?", "Подивився все за один день. Сподобалося!", "Абсолютно обожнюю це шоу!!! Уже подивився всі 10 серій!!! Безумовно потрібен другий сезон", — пишуть у коментарях. Глядачі дуже сподіваються на продовження улюбленого серіалу.

Раніше Фокус писав, що з'явився тизер другого сезону "Венздей", а також розповідав, який мультфільм 2013 року 10 тижнів не покидає топ Netflix.