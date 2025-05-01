Любимый телеведущий королевской семьи рассказал, что спасет человечество

99-летний телеведущий и натуралист сэр Дэвид Аттенборо, автор первых документальных фильмов о природе, впервые заговорил о том, что ему страшно за тот ущерб морям, который нанесло человечество своей деятельностью. Также он задумался о том, что и его жизнь – не вечна.

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Об этом пишет Daily Mail.

В своем новом фильме "Океан: с Дэвидом Аттенборо", выход которого совпал с его 99-м днем ​​рождения 8 мая, он, говоря об уроне, нанесенном мировому океану, отметил, что еще не поздно что-то изменить — даже если его уже не будет на этой планете, чтобы увидеть результат.

"Когда я впервые увидел море в детстве, оно казалось мне огромной дикой природой, которую нужно приручить и освоить на благо человечества. Теперь, когда я приближаюсь к концу своей жизни, мы знаем, что все наоборот. Прожив почти сто лет на этой планете, я теперь понимаю, что самое важное место на Земле находится не на суше, а в море. Сегодня оно находится в таком плохом состоянии, что мне было бы трудно не потерять надежду, если бы не самое замечательное открытие из всех", – говорит он.

Эксперт по дикой природе, который работает более семи десятилетий, однако отметил, что есть шанс, что моря могут "вернуться к жизни":

"Если мы спасем море, мы спасем наш мир. После всей жизни, проведенной за съемками нашей планеты, я уверен, что нет ничего важнее".

Сэр Дэвид далее упомянул о своих годах на этой земле и о необычайных открытиях океана за десятилетия, а также о том, как важно сохранить здоровье океанов.

"Моя жизнь совпала с великой эпохой открытия океана. За последние сто лет ученые и исследователи открыли замечательные новые виды, эпические миграции и ошеломляющие, сложные экосистемы, которые превосходят все, что я мог себе представить в молодости. В этом фильме мы делимся некоторыми из этих замечательных открытий, раскрываем, почему наш океан находится в таком плохом состоянии, и, возможно, самое главное, показываем, как его можно восстановить. Это может быть моментом перемен", – подчеркнул он.

Дэвид Аттенборо считает, что люди могут сделать мир лучше

Аттенборо констатирует, что большинство стран согласились на бумаге достичь этого минимума и защитить треть океана.

"Вместе мы теперь сталкиваемся с задачей сделать это", – подытожил он.

Сериал Discovery+ также включает исторические кадры, в том числе сцены из 1957 года, когда любитель животных впервые попытался заняться подводным плаванием на Большом Барьерном рифе.

Аттенборо впервые появился на экранах в 1954 году, начав работать на BBC в 1952 году. Его пригласили на главную роль в сериале о дикой природе Zoo Quest после того, как предполагаемый ведущий заболел на съемочной площадке. Сериал, который транслировался до 1963 года, перенес британских зрителей в далекие страны и дал толчок карьере молодого натуралиста.

Его новаторский сериал "Жизнь на Земле", который начался в 1979 году, сделал его мировой звездой.

За прошедшие десятилетия сэр Дэвид снял несколько самых успешных документальных сериалов на британском телевидении, включая такие как "Живая планета", "Планета Земля" и "Замороженная планета".

Программы с ним с удовольствием смотри королевская семья, а для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон он и вовсе является кумсиром.

Ранее Фокус писал, что Дэвид Аттенборо покинул Instagram, установив перед этим мировой рекорд.