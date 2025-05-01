Улюблений телеведучий королівської сім'ї розповів, що врятує людство

99-річний телеведучий і натураліст сер Девід Аттенборо, автор перших документальних фільмів про природу, вперше заговорив про те, що йому страшно за ту шкоду морям, яку завдало людство своєю діяльністю. Також він задумався про те, що і його життя — не вічне.

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Про це пише Daily Mail.

У своєму новому фільмі "Океан: з Девідом Аттенборо", вихід якого збігся з його 99-м днем народження 8 травня, він, кажучи про шкоду, завдану світовому океану, зазначив, що ще не пізно щось змінити — навіть якщо його вже не буде на цій планеті, щоб побачити результат.

"Коли я вперше побачив море в дитинстві, воно здавалося мені величезною дикою природою, яку потрібно приручити й освоїти на благо людства. Тепер, коли я наближаюся до кінця свого життя, ми знаємо, що все навпаки. Проживши майже сто років на цій планеті, я тепер розумію, що найважливіше місце на Землі знаходиться не на суші, а в морі. Сьогодні воно перебуває в такому поганому стані, що мені було б важко не втратити надію, якби не найчудовіше відкриття з усіх", — каже він.

Експерт із дикої природи, який працює понад сім десятиліть, однак зазначив, що є шанс, що моря можуть "повернутися до життя":

"Якщо ми врятуємо море, ми врятуємо наш світ. Після всього життя, проведеного за зйомками нашої планети, я впевнений, що немає нічого важливішого".

Сер Девід далі згадав про свої роки на цій землі і про надзвичайні відкриття океану за десятиліття, а також про те, як важливо зберегти здоров'я океанів.

"Моє життя збіглося з великою епохою відкриття океану. За останні сто років учені та дослідники відкрили чудові нові види, епічні міграції та приголомшливі, складні екосистеми, які перевершують усе, що я міг собі уявити в молодості. У цьому фільмі ми ділимося деякими з цих чудових відкриттів, розкриваємо, чому наш океан перебуває в такому поганому стані, і, можливо, найголовніше, показуємо, як його можна відновити. Це може бути моментом змін", — наголосив він.

Девід Аттенборо вважає, що люди можуть зробити світ кращим

Аттенборо констатує, що більшість країн погодилися на папері досягти цього мінімуму і захистити третину океану.

"Разом ми тепер стикаємося із завданням зробити це", — підсумував він.

Серіал Discovery+ також включає історичні кадри, зокрема сцени з 1957 року, коли любитель тварин уперше спробував зайнятися підводним плаванням на Великому Бар'єрному рифі.

Аттенборо вперше з'явився на екранах 1954 року, почавши працювати на BBC 1952 року. Його запросили на головну роль у серіалі про дику природу Zoo Quest після того, як передбачуваний ведучий захворів на знімальному майданчику. Серіал, який транслювався до 1963 року, переніс британських глядачів у далекі країни і дав поштовх кар'єрі молодого натураліста.

Його новаторський серіал "Життя на Землі", який розпочався 1979 року, зробив його світовою зіркою.

За минулі десятиліття сер Девід зняв кілька найуспішніших документальних серіалів на британському телебаченні, включно з такими як "Жива планета", "Планета Земля" і "Заморожена планета".

Програми з ним із задоволенням дивиться королівська сім'я, а для дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон він і зовсім є кумиром.

Раніше Фокус писав, що Девід Аттенборо покинув Instagram, встановивши перед цим світовий рекорд.