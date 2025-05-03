3 мая 2025 года: Тимофея и Мавры — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать в помощи и веселиться.

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Что случилось 3 мая?

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Тимофея и Мавры. Они были супружеской парой и исповедовали христианство, за что и пострадали во времена правления императора Диоклетиана в III веке. Тимофея мучали и пытали за хранение христианской литературы, а его молодую жену Мавру уговаривали убедить мужа стать на сторону язычников. Но вместо этого она тоже признала себя христианкой и перенесла страшные пытки. После котла с кипящей водой Мавра осталась невредимой.

Что нельзя делать 3 мая:

отказывать в помощи;

веселиться и праздновать что-то;

ссориться с родными и друзьями.

Народные приметы и поверья:

уже поют соловьи – значит, скоро все расцветет;

цветы на черемухе к жаркому лету;

на рассвете нет росы – ждите дождей.

День ангела празднуют:

Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.

Родились 3 мая:

1469 год – политический деятель и мыслитель, государственный секретарь Флоренции Никколо Макьявелли.

Также в этот день:

1791 год – Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);

1815 год – образуется Королевство Польское;

1880 год – открыт первый в Украине львовский конный трамвай;

1995 год – указом президента Леонида Кучмы установлен первый орден независимой Украины – Богдана Хмельницкого;

2014 год – создан добровольческий батальон "Айдар".

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года