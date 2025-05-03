3 мая 2025 года: Тимофея и Мавры — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать в помощи и веселиться.
Что случилось 3 мая?
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Тимофея и Мавры. Они были супружеской парой и исповедовали христианство, за что и пострадали во времена правления императора Диоклетиана в III веке. Тимофея мучали и пытали за хранение христианской литературы, а его молодую жену Мавру уговаривали убедить мужа стать на сторону язычников. Но вместо этого она тоже признала себя христианкой и перенесла страшные пытки. После котла с кипящей водой Мавра осталась невредимой.
Что нельзя делать 3 мая:
- отказывать в помощи;
- веселиться и праздновать что-то;
- ссориться с родными и друзьями.
Народные приметы и поверья:
- уже поют соловьи – значит, скоро все расцветет;
- цветы на черемухе к жаркому лету;
- на рассвете нет росы – ждите дождей.
День ангела празднуют:
Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.
Родились 3 мая:
1469 год – политический деятель и мыслитель, государственный секретарь Флоренции Никколо Макьявелли.
Также в этот день:
1791 год – Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);
1815 год – образуется Королевство Польское;
1880 год – открыт первый в Украине львовский конный трамвай;
1995 год – указом президента Леонида Кучмы установлен первый орден независимой Украины – Богдана Хмельницкого;
2014 год – создан добровольческий батальон "Айдар".
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года