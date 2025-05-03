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3 травня 2025 року: Тимофія і Маври — що сьогодні не можна робити

Тимофія і Маври 3 травня 2025 року
Зображення Тимофія і Маври

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та веселитися.

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Що сталося 3 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Вони були подружнім подружжям і сповідували християнство, за що й постраждали за часів правління імператора Діоклетіана в III столітті. Тимофія мучили і катували за зберігання християнської літератури, а його молоду дружину Мавру вмовляли переконати чоловіка стати на бік язичників. Але замість цього вона теж визнала себе християнкою і перенесла страшні тортури. Після котла з киплячою водою Мавра залишилася неушкодженою.

Що не можна робити 3 травня:

  • відмовляти в допомозі;
  • веселитися і святкувати щось;
  • сваритися з рідними та друзями.

Народні прикмети та повір'я:

  • уже співають солов'ї — значить, скоро все розквітне;
  • квіти на черемсі до спекотного літа;
  • на світанку немає роси — чекайте дощів.

День ангела святкують:

Олександр, Гавриїл, Григорій, В'ячеслав.

Народилися 3 травня:

1469 рік — політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції Нікколо Мак'явеллі.

Також цього дня:

1791 рік — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої ухвалив першу конституцію в Європі та другу у світі (після Конституції США);

1815 рік — утворюється Королівство Польське;

1880 рік — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай;

1995 рік — указом президента Леоніда Кучми встановлено перший орден незалежної України — Богдана Хмельницького;

2014 рік — створено добровольчий батальйон "Айдар".

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