3 травня 2025 року: Тимофія і Маври — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та веселитися.

Related video

Що сталося 3 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Вони були подружнім подружжям і сповідували християнство, за що й постраждали за часів правління імператора Діоклетіана в III столітті. Тимофія мучили і катували за зберігання християнської літератури, а його молоду дружину Мавру вмовляли переконати чоловіка стати на бік язичників. Але замість цього вона теж визнала себе християнкою і перенесла страшні тортури. Після котла з киплячою водою Мавра залишилася неушкодженою.

Що не можна робити 3 травня:

відмовляти в допомозі;

веселитися і святкувати щось;

сваритися з рідними та друзями.

Народні прикмети та повір'я:

уже співають солов'ї — значить, скоро все розквітне;

квіти на черемсі до спекотного літа;

на світанку немає роси — чекайте дощів.

День ангела святкують:

Олександр, Гавриїл, Григорій, В'ячеслав.

Народилися 3 травня:

1469 рік — політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції Нікколо Мак'явеллі.

Також цього дня:

1791 рік — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої ухвалив першу конституцію в Європі та другу у світі (після Конституції США);

1815 рік — утворюється Королівство Польське;

1880 рік — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай;

1995 рік — указом президента Леоніда Кучми встановлено перший орден незалежної України — Богдана Хмельницького;

2014 рік — створено добровольчий батальйон "Айдар".

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року