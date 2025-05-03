3 травня 2025 року: Тимофія і Маври — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та веселитися.
Що сталося 3 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Вони були подружнім подружжям і сповідували християнство, за що й постраждали за часів правління імператора Діоклетіана в III столітті. Тимофія мучили і катували за зберігання християнської літератури, а його молоду дружину Мавру вмовляли переконати чоловіка стати на бік язичників. Але замість цього вона теж визнала себе християнкою і перенесла страшні тортури. Після котла з киплячою водою Мавра залишилася неушкодженою.
Що не можна робити 3 травня:
- відмовляти в допомозі;
- веселитися і святкувати щось;
- сваритися з рідними та друзями.
Народні прикмети та повір'я:
- уже співають солов'ї — значить, скоро все розквітне;
- квіти на черемсі до спекотного літа;
- на світанку немає роси — чекайте дощів.
День ангела святкують:
Олександр, Гавриїл, Григорій, В'ячеслав.
Народилися 3 травня:
1469 рік — політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції Нікколо Мак'явеллі.
Також цього дня:
1791 рік — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої ухвалив першу конституцію в Європі та другу у світі (після Конституції США);
1815 рік — утворюється Королівство Польське;
1880 рік — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай;
1995 рік — указом президента Леоніда Кучми встановлено перший орден незалежної України — Богдана Хмельницького;
2014 рік — створено добровольчий батальйон "Айдар".
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