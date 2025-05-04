4 мая 2025 года: мученицы Пелагии — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обрывать растения и обижать птиц.

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Что случилось 4 мая?

Сегодня православная церковь чтит память мученицы Пелагии. Она была подвергнута пыткам за то, что отказалась выходить замуж за императора Диоклетиана, потому что исповедовала христианство. Пелагия была сожжена на огне.

Что нельзя делать 4 мая:

обрывать растения;

ссориться с родными, злословить;

пить алкогольные напитки;

обижать птиц, особенно ворон.

Народные приметы и поверья:

на калине появились цветы – можно сеять в открытую почву огурцы, тыквы, бобы, кукурузу;

много майских жуков к засушливой погоде;

слышно как кукует кукушка – ждите хорошую погоду;

дождливый день – будет хороший урожай.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Иван, Кодрат, Максимиан, Николай, Сократ, Феодор, Филиппия, Яков, Януарий.

Родились 4 мая:

1929 год — Одри Хепберн, британская актриса, фотомодель и танцовщица, обладательница премии "Оскар";

1987 год — Настя Каменских, украинская певица, актриса, ведущая;

1988 год — Александр Абраменко, украинский фристайлист, специализирующийся в лыжной акробатике, олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года.

Также в этот день:

1838 год — деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко;

1878 год — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые показал изобретенный им фонограф;

1904 год — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-ройс";

1979 год — Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании и первой женщиной-премьером Великобритании;

1986 год — зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров;

1990 год — Ворошиловград переименован в Луганск.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года