4 травня 2025 року: мучениці Пелагії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна обривати рослини і ображати птахів.

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Що сталося 4 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Пелагії. Її було піддано тортурам за те, що вона відмовилася виходити заміж за імператора Діоклетіана, тому що сповідувала християнство. Пелагію було спалено на вогні.

Що не можна робити 4 травня:

обривати рослини;

сваритися з рідними, злословити;

пити алкогольні напої;

ображати птахів, особливо ворон.

Народні прикмети та повір'я:

на калині з'явилися квіти — можна сіяти у відкритий ґрунт огірки, гарбузи, боби, кукурудзу;

багато травневих жуків — до посушливої погоди;

чути як кукує зозуля — чекайте гарну погоду;

дощовий день — буде гарний урожай.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Іван, Кодрат, Максиміан, Микола, Сократ, Феодор, Філіппія, Яків, Януарій.

Народилися 4 травня:

1929 рік — Одрі Хепберн, британська актриса, фотомодель і танцівниця, володарка премії "Оскар";

1987 рік — Настя Каменських, українська співачка, актриса, ведуча;

1988 рік — Олександр Абраменко, український фристайліст, що спеціалізується в лижній акробатиці, олімпійський чемпіон 2018 року і срібний призер Олімпійських ігор 2022 року.

Також цього дня:

1838 рік — діячі культури викупили з кріпосної неволі Тараса Шевченка;

1878 рік — у будівлі оперного театру Томас Алва Едісон уперше показав винайдений ним фонограф;

1904 рік — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою "Роллс-ройс";

1979 рік — Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії та першою жінкою-прем'єром Великої Британії;

1986 рік — зону евакуації навколо Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів;

1990 рік — Ворошиловград перейменовано на Луганськ.

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