Стиль жизни
5 мая 2025 года: великомученицы Ирины Македонской — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ходить в гости к незамужним девушкам и сплетничать.
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Что случилось 5 мая?
Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской. Она известна тем, что выросла в языческой семье — была дочерью императора Лициния, но мудрец, который обучал ее был христианином и втайне рассказывал Ирине о Христе. Во взрослом возрасте она пыталась склонить своего отца к вере, за что была брошена под копыта лошадей, но животные не притронулись к ней. Также она спасла от смерти своего отца, в которого вселился дьявол. Позже стала провидицей.
Что нельзя делать 5 мая:
- ходить в гости к незамужним девушкам;
- гулять после заката солнца;
- сплетничать;
- ругаться.
Народные приметы и поверья:
- дождливый день – уродит хлеб;
- черемуха зацвела к похолоданию;
- молния — к хорошему урожаю капусты;
- перестали щебетать птицы — к грозе;
- в воде купаются гуси – ждите тепло.
День ангела празднуют:
Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.
Родились 5 мая:
- 1922 год — Анатолий Димаров, украинский писатель;
- 1988 год — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011);
- 1988 год — Адель, английская певица и автор песен, обладательница 15 премий "Грэмми";
- 1989 год — Крис Браун, американский певец, рэпер, композитор, танцор и актер.
Также в этот день:
- 1821 год — на острове святой Елены умер Наполеон I;
- 1920 год — провозгласили автокефалию Украинской православной церкви;
- 1921 год — Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5";
- 1988 год — первая телетрансляция с вершины Эверест;
- 1992 год — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма;
- 2014 год — создан добровольческий полк "Азов".
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года