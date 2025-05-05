5 мая 2025 года: великомученицы Ирины Македонской — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в гости к незамужним девушкам и сплетничать.

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Что случилось 5 мая?

Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской. Она известна тем, что выросла в языческой семье — была дочерью императора Лициния, но мудрец, который обучал ее был христианином и втайне рассказывал Ирине о Христе. Во взрослом возрасте она пыталась склонить своего отца к вере, за что была брошена под копыта лошадей, но животные не притронулись к ней. Также она спасла от смерти своего отца, в которого вселился дьявол. Позже стала провидицей.

Что нельзя делать 5 мая:

ходить в гости к незамужним девушкам;

гулять после заката солнца;

сплетничать;

ругаться.

Народные приметы и поверья:

дождливый день – уродит хлеб;

черемуха зацвела к похолоданию;

молния — к хорошему урожаю капусты;

перестали щебетать птицы — к грозе;

в воде купаются гуси – ждите тепло.

День ангела празднуют:

Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.

Родились 5 мая:

1922 год — Анатолий Димаров, украинский писатель;

1988 год — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011);

1988 год — Адель, английская певица и автор песен, обладательница 15 премий "Грэмми";

1989 год — Крис Браун, американский певец, рэпер, композитор, танцор и актер.

Также в этот день:

1821 год — на острове святой Елены умер Наполеон I;

1920 год — провозгласили автокефалию Украинской православной церкви;

1921 год — Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5";

1988 год — первая телетрансляция с вершины Эверест;

1992 год — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма;

2014 год — создан добровольческий полк "Азов".

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