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Стиль життя

5 травня 2025 року: великомучениці Ірини Македонської — що сьогодні не можна робити

Фото: Вiкiпедiя

Сьогодні не можна ходити в гості до незаміжніх дівчат і пліткувати.

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Що сталося 5 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Ірини Македонської. Вона відома тим, що виросла в язичницькій сім'ї — була дочкою імператора Ліцинія, але мудрець, який навчав її був християнином і потай розповідав Ірині про Христа. У дорослому віці вона намагалася схилити свого батька до віри, за що була кинута під копита коней, але тварини не доторкнулися до неї. Також вона врятувала від смерті свого батька, в якого вселився диявол. Пізніше стала провидицею.

Що не можна робити 5 травня:

  • ходити в гості до незаміжніх дівчат;
  • гуляти після заходу сонця;
  • пліткувати;
  • лаятися.

Народні прикмети та повір'я:

  • дощовий день — вродить хліб;
  • черемха зацвіла до похолодання;
  • блискавка — до гарного врожаю капусти;
  • перестали щебетати птахи — до грози;
  • у воді купаються гуси — чекайте на тепло.

День ангела святкують:

Варлаам, Єфрем, Ірина, Яків.

Народилися 5 травня:

  • 1922 рік — Анатолій Дімаров, український письменник;
  • 1988 рік — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011);
  • 1988 рік — Адель, англійська співачка й авторка пісень, володарка 15 премій "Греммі";
  • 1989 рік — Кріс Браун, американський співак, репер, композитор, танцюрист і актор.

Також цього дня:

  • 1821 рік — на острові святої Олени помер Наполеон I;
  • 1920 рік — проголосили автокефалію Української православної церкви;
  • 1921 рік — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5";
  • 1988 рік — перша телетрансляція з вершини Еверест;
  • 1992 рік — Кримський парламент проголосив незалежність Криму;
  • 2014 рік — створено добровольчий полк "Азов".

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