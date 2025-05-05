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5 травня 2025 року: великомучениці Ірини Македонської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ходити в гості до незаміжніх дівчат і пліткувати.
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Що сталося 5 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Ірини Македонської. Вона відома тим, що виросла в язичницькій сім'ї — була дочкою імператора Ліцинія, але мудрець, який навчав її був християнином і потай розповідав Ірині про Христа. У дорослому віці вона намагалася схилити свого батька до віри, за що була кинута під копита коней, але тварини не доторкнулися до неї. Також вона врятувала від смерті свого батька, в якого вселився диявол. Пізніше стала провидицею.
Що не можна робити 5 травня:
- ходити в гості до незаміжніх дівчат;
- гуляти після заходу сонця;
- пліткувати;
- лаятися.
Народні прикмети та повір'я:
- дощовий день — вродить хліб;
- черемха зацвіла до похолодання;
- блискавка — до гарного врожаю капусти;
- перестали щебетати птахи — до грози;
- у воді купаються гуси — чекайте на тепло.
День ангела святкують:
Варлаам, Єфрем, Ірина, Яків.
Народилися 5 травня:
- 1922 рік — Анатолій Дімаров, український письменник;
- 1988 рік — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011);
- 1988 рік — Адель, англійська співачка й авторка пісень, володарка 15 премій "Греммі";
- 1989 рік — Кріс Браун, американський співак, репер, композитор, танцюрист і актор.
Також цього дня:
- 1821 рік — на острові святої Олени помер Наполеон I;
- 1920 рік — проголосили автокефалію Української православної церкви;
- 1921 рік — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5";
- 1988 рік — перша телетрансляція з вершини Еверест;
- 1992 рік — Кримський парламент проголосив незалежність Криму;
- 2014 рік — створено добровольчий полк "Азов".
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