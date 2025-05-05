5 травня 2025 року: великомучениці Ірини Македонської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ходити в гості до незаміжніх дівчат і пліткувати.

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Що сталося 5 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Ірини Македонської. Вона відома тим, що виросла в язичницькій сім'ї — була дочкою імператора Ліцинія, але мудрець, який навчав її був християнином і потай розповідав Ірині про Христа. У дорослому віці вона намагалася схилити свого батька до віри, за що була кинута під копита коней, але тварини не доторкнулися до неї. Також вона врятувала від смерті свого батька, в якого вселився диявол. Пізніше стала провидицею.

Що не можна робити 5 травня:

ходити в гості до незаміжніх дівчат;

гуляти після заходу сонця;

пліткувати;

лаятися.

Народні прикмети та повір'я:

дощовий день — вродить хліб;

черемха зацвіла до похолодання;

блискавка — до гарного врожаю капусти;

перестали щебетати птахи — до грози;

у воді купаються гуси — чекайте на тепло.

День ангела святкують:

Варлаам, Єфрем, Ірина, Яків.

Народилися 5 травня:

1922 рік — Анатолій Дімаров, український письменник;

1988 рік — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011);

1988 рік — Адель, англійська співачка й авторка пісень, володарка 15 премій "Греммі";

1989 рік — Кріс Браун, американський співак, репер, композитор, танцюрист і актор.

Також цього дня:

1821 рік — на острові святої Олени помер Наполеон I;

1920 рік — проголосили автокефалію Української православної церкви;

1921 рік — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5";

1988 рік — перша телетрансляція з вершини Еверест;

1992 рік — Кримський парламент проголосив незалежність Криму;

2014 рік — створено добровольчий полк "Азов".

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