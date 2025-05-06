6 мая 2025 года: Иова Многострадального — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться с родственниками и бездельничать. Солнечный и яркий день к жаркому лету.

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Что случилось 6 мая:

Сегодня православная церковь чтит память Иова Многострадального. Во времена Моисея он был известен как благочестивый человек. У него была большая семья. Когда-то дьявол вмешался в его жизнь и лишил Иова всего, что у него было, а также поразил его страшной болезнью. В это время его жена много работала и постоянно жаловалась Иову на страдания. Он отвечал ей, что Бог не нагружает людей более, чем они могут вынести, и поэтому они должны быть благодарными. За свою глубокую веру Господь наградил Иова, вернув ему все утраченное в изобилии. С тех пор святой прожил еще 140 лет.

Также 6 мая — День пехоты ВСУ.

Что нельзя делать 6 мая:

ссориться с родственниками;

бездельничать, ведь можно заболеть;

утром лучше не высаживать горох.

Народные приметы и поверья:

туман утром — еще долго не будет дождей;

солнечный и яркий день к жаркому лету;

обильная роса – уродят огурцы.

День ангела празднуют:

Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

Родились 6 мая:

1856 год — Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа;

1961 год — Джордж Клуни, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", др. наград ("Бэтмен и Робин").

Также в этот день:

1833 год — в США произведен первый стальной плуг;

1872 год — в Англии основан футбольный Кубок;

1889 год — В Париже завершено строительство Эйфелевой башни;

1987 год — на самолете Ан-124 установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км);

1991 год — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии устанавил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см;

1992 год — принята конституция автономной республики Крым;

1994 год — торжественно открыт тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией – Евротоннель.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года